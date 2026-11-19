A kedvezőtlen időjárás miatt a tervezettnél tovább, várhatóan december 5-ig tart a 6-os villamos Karinthy Frigyes úti szakaszának felújítása - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Közleményük szerint a munka befejezéséig a korábban bevezetett közösségi közlekedési és közúti forgalmi változások továbbra is érvényben maradnak.

Az Irinyi József utca és a Bercsényi utca közötti szakasz korszerűsítésének célja, hogy hosszú távon megbízhatóbbá, kényelmesebbé és csendesebbé váljon a villamosközlekedés a dél-budai szakaszon.

A pályafelújítás szeptember 28-án kezdődött és az eredeti tervek szerint november 22-ig tartott volna.