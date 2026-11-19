A tervezettnél tovább tart a 6-os villamos felújítása
Közleményük szerint a munka befejezéséig a korábban bevezetett közösségi közlekedési és közúti forgalmi változások továbbra is érvényben maradnak.
Az Irinyi József utca és a Bercsényi utca közötti szakasz korszerűsítésének célja, hogy hosszú távon megbízhatóbbá, kényelmesebbé és csendesebbé váljon a villamosközlekedés a dél-budai szakaszon.
A pályafelújítás szeptember 28-án kezdődött és az eredeti tervek szerint november 22-ig tartott volna.
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