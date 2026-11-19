Az elmúlt tíz nap bőséges esője sokat pótolt a megelőző hónapok rendkívüli csapadékhiányából, és a jövő hét elejéig több hullámban újabb csapadék érkezik, így tovább töltődhet a talaj. A HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzése szerint október közepe óta 60-120 milliméter eső esett, ezért a 30 napos csapadékösszeg hosszú idő óta először haladja meg a sokéves átlagot. A talaj felső 40-60 centiméteres rétege sokfelé alaposan átnedvesedett, a mélyebb rétegekben azonban még bőven van hely a nedvességnek. A csapadék különösen jól jött a repcének és a szárazság miatt későn elvetett, gyengén kelt őszi kalászosoknak. Vasárnaptól viszont lehűlés jön, hétfőn havas eső és havazás is előfordulhat, keddtől pedig országszerte fagypont alá süllyed az éjszakai hőmérséklet.

A jövő hét elejéig több hullámban újabb csapadék érkezik, tovább tud töltődni a talaj - írta agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet Zrt.

Az elmúlt tíz napban bőven érkezett eső, így sokat pótlódott a megelőző hónapok rendkívüli hiánya.

A múlt hét eleje óta a nyugati országrészben 25-40 milliméter eső esett, míg délen 70-95 milliméter. Október közepe óta 60-120 milliméter eső esett, így a 30 napos csapadékösszeg igen hosszú idő óta először mutat többletet a sokéves átlaghoz képest, ráadásul a többlet az ország túlnyomó részén meghaladja a 20 millimétert. A talaj felső 40-60 centiméteres rétege sokfelé alaposan átnedvesedett, de

a mélyebb talajrétegekben még bőven van helye a nedvességnek.

Hozzátették: a derült hajnalokon a múlt hétvégén, különösen vasárnap sokfelé hűlt fagypont alá, helyenként mínusz 4 és mínusz 7 Celsius-fok közé a levegő hőmérséklete, majd szerdán hajnalban a felhősebb, szelesebb időben sokfelé csak 9-11 fokig esett vissza a hőmérséklet. A maximumértékek többször, többfelé 10 fok fölött alakultak, szerdán délen, délnyugaton 17-19 fokig melegedett a levegő.

A repce és főként az idén a szárazság miatt elég későn elvetett őszi kalászosok fejlődéséhez igen jól jött az elmúlt időszak csapadékos időjárása. Az őszi kalászosok többfelé egyenetlenül, gyengén keltek a száraz talajban, az állományok egységesedéséhez, néhol a kikeléséhez is nagyon kellett az eső. A tél előtti további erősödésükhöz a csapadék mellett enyhe időre is szükség lenne.

Az előrejelzés szerint tovább folytatódhat a talajok töltődése:

hétfőig több hullámban is érkezik eső, hétfőn a csapadék rövid időre havas esőbe, esetleg havazásba válthat, majd csökken a csapadékhajlam, de hózáporok kedden is előfordulhatnak. A szél a következő 5-6 napban is gyakran lesz élénk, többször meg is erősödik. A hőmérséklet pénteken még az ilyenkor szokásosnál enyhébben alakul, de vasárnaptól hűlni kezd az idő, a maximumértékek 10, keddtől nagy területen 5 fok alatt maradnak, éjszakánként pedig keddtől országszerte fagypont alá, a hidegre hajlamos helyeken mínusz 5 fok alá hűl a levegő.

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