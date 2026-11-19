A MÁV azonnali hatállyal bezárta a Keleti pályaudvar melletti személykocsi-javító műhelyt a tetőszerkezet életveszélyessé vált állapota miatt – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

A döntés egy 160 vasúti kocsi karbantartásáért felelős telephelyet érint. A nem korszerű, műemléki védettségű csarnokban végzik a Keleti pályaudvarról induló InterCity-, nemzetközi, valamint háló-, fekvőhelyes és étkezőkocsik rendszeres javítását. A munkaterületet azért kellett lezárni, mert az épület fatetője elkorhadt, ami közvetlenül veszélyeztette a dolgozók testi épségét.

A vasúttársaság szakemberei jelenleg a karbantartási feladatok átszervezésén dolgoznak. A MÁV vezetése szerint a cél az, hogy ideiglenes műszaki megoldásokkal a csarnok egy részét a lehető leghamarabb újra birtokba vehessék a dolgozók.

A végleges helyreállításig szükséges idő években, a költségek pedig milliárd forintokban mérhetők, ezért megvizsgáljuk, hogy a belvárosi ingatlan felújítása helyett nem lenne-e praktikusabb egy új, korszerűbb létesítményt létrehozni a város külső részén

– mutatta rá a vezérigazgató.

A MÁV-vezér a folyamatban lévő átszervezések kapcsán megköszönte az érintett műhelyi munkavállalók rugalmasságát és megértését.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán