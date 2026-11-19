A vízimentők létszámát általában csökkentik a szeptember eleji munka ünnepe után, mivel az idő lehűlésével egyre kevesebben mennek be a vízbe. Az El Niño miatt azonban a tengervíz az átlagosnál melegebb maradt, ami az évszakhoz képest szokatlanul nagy tömegeket vonzott a partokra. A megnövekedett forgalom miatt több vízimentőre volt szükség, néhány látványos mentésről pedig a felvételek az internetet is bejárták.
Candace Hadley, a helyi tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy többek között a South Mission, a Mission, a Pacific és a Scripps strandokon is megerősítették a szolgálatot, hogy vészhelyzet esetén tartani tudják a megfelelő reakcióidőt. A veteránok napjára a Scripps strandra kifejezetten az előrejelzett magas hullámok miatt vezényeltek ki két további életmentőt, a part menti viszonyok ugyanis veszélyeztették a hullámtörő gát megközelíthetőségét.
A többletfeladatok elvégzése ugyanakkor komoly kiadásokkal jár, amelyeket a város ötéves pénzügyi előrejelzése nem tartalmaz. Todd Gloria polgármester hivatala olyan jelentős pénzügyi mérföldkőként mutatta be a következő öt pénzügyi év bevételeit és kiadásait felvázoló dokumentumot, amely megszünteti San Diego régóta fennálló strukturális költségvetési hiányát. A szövetségi hatóságok azonban már júniusban kiadták a hivatalos figyelmeztetést az El Niño érkezésére,
a költségvetési terv alapjául szolgáló elemzésből mégis kimaradtak a védekezéshez szükséges extra források.
A polgármesteri hivatal szóvivője ezt azzal indokolta, hogy az előrejelzés a jelenlegi szolgáltatási szint fenntartásával számol, így az éghajlati hatásokkal összefüggő új vagy többletköltségeket nem vették figyelembe. A városvezetés ugyanakkor elismerte, hogy jelentős lemaradásban vannak az infrastrukturális fejlesztésekkel, ami a klímaváltozással szembeni ellenálló képességet is gyengítheti. A tűzoltóság részéről hozzátették, hogy folyamatosan figyelik a létszámigényeket és a költségeket, a túlórákat pedig az aktuális működési igények és a rendelkezésre álló források alapján engedélyezik.
A San Diego Megyei Adófizetők Szövetsége élesen bírálta a polgármestert a pénzügyi terv, különösen az El Niñóra való felkészülés hiánya és a városi tartalékok kezelése miatt. A szervezet a közösségi oldalán rámutatott, hogy a 2028-as pénzügyi évre ugyan várható egy kisebb költségvetési többlet, ám a kiadási becslések azon alapulnak, hogy a város nem tölti fel megfelelően a tartalékait. A szövetség szerint ez a lépés a legtöbb évben megkérdőjelezhető, egy El Niño-évben viszont egyenesen védhetetlen.
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