Budaörsön nyitja meg negyedik magyarországi szakáruházát a Bauhaus 2027 utolsó negyedévében – közölte a vállalat. A közel 15 ezer négyzetméteres létesítmény egy meglévő kereskedelmi ingatlan felújításával jön létre, és mintegy 130 közvetlen munkahelyet teremt.

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A nemzetközi szinten közel 300 üzlettel rendelkező áruházlánc jelenleg Dunakeszin, Szigetszentmiklóson és Maglódon üzemeltet egységeket a hazai webáruháza mellett. Az új budaörsi épületben megközelítőleg 14 ezer négyzetmétert tesz majd ki az eladótér. A kiválasztott helyszín az ország egyik legforgalmasabb kereskedelmi övezete, ahol számos hazai és nemzetközi lánc van jelen, az új üzlet pedig a környéken élők mellett a Budapestre látogatókra is számít.

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A szakáruház a lakossági vásárlókat, valamint az építőipari szakembereket és kivitelezőket egyaránt kiszolgálja majd. A termékkínálatot olyan szolgáltatások egészítik ki, mint a lapszabászat, a méretre vágás, a festékkeverés, a gép- és utánfutó-kölcsönzés, a házhoz szállítás, valamint a kivitelezési szolgáltatások.

A beruházás barnamezős fejlesztésként valósul meg, vagyis nem új zöldterületet építenek be, hanem egy korszerűsítésre szoruló épületet alakítanak át a mai műszaki és energetikai követelményeknek megfelelően. A munkálatok részeként bővítik a meglévő kereskedelmi park parkolóját is, az új férőhelyeket pedig a terület valamennyi vásárlója használhatja majd.

A nyitás pontos dátumáról a vállalat később ad tájékoztatást, de az valamikor 2027 utolsó negyedévében lesz.

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