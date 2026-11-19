A 2026 és 2036 közötti időszakra vonatkozó tervezet három lehetséges forgatókönyvet vázol fel a népesség és a munkahelyek számának alakulására. A legvalószínűbbnek tartott középső modell szerint London lakossága a jelenlegi 9,1 millióról 9,9 millióra emelkedik. Ebben az esetben a 2023-as bázisévhez képest 2036-ra tíz százalékkal több utazást tesznek majd meg gépjárművel, miközben a tömegközlekedést használók száma 17 százalékkal bővül. Bár az aktív közlekedési módok – mint a gyaloglás és a kerékpározás – abszolút értékben 6 százalékkal növekednek majd, a teljes forgalomhoz viszonyított arányuk így is enyhén visszaesik.

Ez a tendencia teljesen szembemegy más európai nagyvárosok, például Párizs fejlődésével, ahol a kerékpáros közlekedés részaránya alig öt év alatt csaknem a háromszorosára nőtt.

A megnövekedett autóforgalom súlyos kihívások elé állítaná a várost, a jelentés szerint ugyanis az átlagsebesség 7 százalékkal csökkenhet a közutakon, ami a buszjáratokat is lelassítaná. A tömegközlekedésben mindennapossá válna a zsúfoltság, a metróhálózaton pedig a csúcsidőszakokban rendszeres korlátozásokra – például az állomások időszakos lezárására vagy a szerelvények megállás nélküli áthaladására – lehet szükség az utasforgalom biztonságos kezeléséhez.

A számítások éles ellentétben állnak Sadiq Khan 2022-es vállalásával, amely szerint 2030-ig 27 százalékkal kellene csökkenteni a londoni autóhasználatot. Bár a polgármester ért el eredményeket a levegőminőség javításában – különösen az ultraalacsony kibocsátású zóna (ULEZ) 2023-as kiterjesztésével –, a környezetvédő és közlekedési szervezetek élesen bírálták a tervezetet. A Transport Action Network stratégiai tanácsadója, Ralph Smyth szerint a folyamatok megtorpantak, a polgármester pedig visszafelé forgatja az idő kerekét. A Föld Barátai és a London Cycling Campaign képviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy

az elektromos autók elterjedése önmagában nem szünteti meg a torlódásokat, ezért a közlekedési vállalatnak az autózás visszaszorítását kellene megterveznie ahelyett, hogy egy elavult jövőképet modellez.

A polgármesteri hivatal közleményben utasította el a kritikákat, hangsúlyozva, hogy a dokumentumban szereplő adatok nem konkrét előrejelzések, hanem egy olyan elméleti modell eredményei, amely nem számol újabb közlekedéspolitikai intézkedésekkel. A számítások így nem tükrözik a közelmúltbeli fejlesztések – például az Oxford Street sétálóutcává alakítása, az új kerékpárutak vagy az iskolák környéki forgalomcsillapított övezetek – hatásait sem. A városháza szóvivője kiemelte, hogy a modell csupán a jövőben szükséges közlekedési projektek azonosítását szolgálja, a valóságban pedig az aktív közlekedési módok jelentős térnyerésére és az autóforgalom visszaesésére számítanak 2036-ig.

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