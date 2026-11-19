A 2026 és 2036 közötti időszakra vonatkozó tervezet három lehetséges forgatókönyvet vázol fel a népesség és a munkahelyek számának alakulására. A legvalószínűbbnek tartott középső modell szerint London lakossága a jelenlegi 9,1 millióról 9,9 millióra emelkedik. Ebben az esetben a 2023-as bázisévhez képest 2036-ra tíz százalékkal több utazást tesznek majd meg gépjárművel, miközben a tömegközlekedést használók száma 17 százalékkal bővül. Bár az aktív közlekedési módok – mint a gyaloglás és a kerékpározás – abszolút értékben 6 százalékkal növekednek majd, a teljes forgalomhoz viszonyított arányuk így is enyhén visszaesik.
Ez a tendencia teljesen szembemegy más európai nagyvárosok, például Párizs fejlődésével, ahol a kerékpáros közlekedés részaránya alig öt év alatt csaknem a háromszorosára nőtt.
A megnövekedett autóforgalom súlyos kihívások elé állítaná a várost, a jelentés szerint ugyanis az átlagsebesség 7 százalékkal csökkenhet a közutakon, ami a buszjáratokat is lelassítaná. A tömegközlekedésben mindennapossá válna a zsúfoltság, a metróhálózaton pedig a csúcsidőszakokban rendszeres korlátozásokra – például az állomások időszakos lezárására vagy a szerelvények megállás nélküli áthaladására – lehet szükség az utasforgalom biztonságos kezeléséhez.
A számítások éles ellentétben állnak Sadiq Khan 2022-es vállalásával, amely szerint 2030-ig 27 százalékkal kellene csökkenteni a londoni autóhasználatot. Bár a polgármester ért el eredményeket a levegőminőség javításában – különösen az ultraalacsony kibocsátású zóna (ULEZ) 2023-as kiterjesztésével –, a környezetvédő és közlekedési szervezetek élesen bírálták a tervezetet. A Transport Action Network stratégiai tanácsadója, Ralph Smyth szerint a folyamatok megtorpantak, a polgármester pedig visszafelé forgatja az idő kerekét. A Föld Barátai és a London Cycling Campaign képviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy
az elektromos autók elterjedése önmagában nem szünteti meg a torlódásokat, ezért a közlekedési vállalatnak az autózás visszaszorítását kellene megterveznie ahelyett, hogy egy elavult jövőképet modellez.
A polgármesteri hivatal közleményben utasította el a kritikákat, hangsúlyozva, hogy a dokumentumban szereplő adatok nem konkrét előrejelzések, hanem egy olyan elméleti modell eredményei, amely nem számol újabb közlekedéspolitikai intézkedésekkel. A számítások így nem tükrözik a közelmúltbeli fejlesztések – például az Oxford Street sétálóutcává alakítása, az új kerékpárutak vagy az iskolák környéki forgalomcsillapított övezetek – hatásait sem. A városháza szóvivője kiemelte, hogy a modell csupán a jövőben szükséges közlekedési projektek azonosítását szolgálja, a valóságban pedig az aktív közlekedési módok jelentős térnyerésére és az autóforgalom visszaesésére számítanak 2036-ig.
Címlapkép forrása: Richard Baker / In Pictures via Getty Images
Banális pénzügyi problémákat okozott San Diegóban az El Niño
Ezzel nem számoltak.
Megszólalt az orosz elnöki tanácsadó: erről tárgyalt zárt ajtók mögött Putyin és Trump
Ez volt a csúcstalálkozó első fontosabb zárt ajtós megbeszélése.
Dönteni kellene november végéig: az élelmiszerárakat is befolyásoló lépést várnak a kormánytól
Összefogtak a szervezetek.
Elszabadultak a hackerek a bankrendszerben: milliárdos kiberincidensek után lépett a brit jegybank
Csúcson az incidensek száma Londonban.
Szabad az út: heteken belül felvásárolhatják a világ legrégebbi bankját
A magyar CIB Bank tulajdonosa lehet a vevő.
Visszaépítik a CATL útjából elpakolt vasutat
A 106-os vonalon jövőre kezdődhet az újjáépítés, a cél a személyszállítás mielőbbi újraindítása.
Megérkezik a ciklon csapadékzónája: kiadós eső és viharos szél várható csütörtökön is
Napsütés nem nagyon lesz.
Megállapodott a német kormány és az UniCredit: Frankfurtban marad a Commerzbank központja
Cserébe nem delegál tagot a német állam a vezetőségbe, viszont az UniCredit igazgatósága németekkel bővül.
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Szexbotrány az Nvidia élén: bajban van a chipgyártó?
Hiába jelentett erőset a cég, sötét felhők gyülekeznek felette.
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?