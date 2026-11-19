A járműpark folyamatos megújítására nagy szükség van, hiszen a jelenlegi flottában több elöregedett, műszaki hibákkal küzdő autó is szolgálatot teljesít. A felvételen bemutatott, 2016-os gyártású mentőautó például már közel 900 ezer kilométert futott, az intenzív használat pedig a kormány és az ülések állapotán is meglátszik, így a jármű azonnali szervizelésre szorul.
A régebbi típusokból még hiányzik a korszerű lengéscsillapítás és a beépített navigációs rendszer is, az új szériás járművek azonban már jóval magasabb műszaki színvonalat képviselnek. A fejlesztések kapcsán a videóban elhangzott, hogy "az elmúlt években elég nagy hangsúlyt fektetett arra az Országos Mentőszolgálat, hogy átalakítsa, áttervezze ezeket a mentőautó-elrendezéseket". Ennek a munkának köszönhetően az érkező modern járművek már légrugós felfüggesztéssel, valamint teleszkópos, hidraulikus hordágyakkal rendelkeznek, amelyek lényegesen nagyobb kényelmet nyújtanak a betegeknek a szállítás során.
Az új mentőautók forgalomba állítása a műszaki színvonal emelése mellett a mentőszolgálat leterheltségét is csökkenti.
A flottabővítés legnagyobb gyakorlati előnye, hogy a szervezet egyszerre több járművet tud majd üzemeltetni, így "nagyobb eséllyel lesz szabad kapacitás, sokkal gyorsabban tudnak akár a betegekhez eljutni".
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