A fizetésképtelenség határára sodródott Dunaújváros önkormányzata - mondta el az MTI csütörtöki megkeresésére Medgyesi Miklós polgármesteri kabinetvezető azt követően, hogy Pintér Tamás polgármester (Rajta Újváros! Egyesület) a Facebookra feltöltött videójában bejelentette: Magyar Péter miniszterelnök pozitívan fogadta a személyes egyeztetésre szóló meghívását, ami újabb fontos lépést jelenthet a város gazdasági helyzetének rendezése felé.

Pintér Tamás örömének adott hangot, hogy a városvezetés Dunaújvárosért tett erőfeszítéseire országos szinten is felfigyelnek. Úgy vélte, a személyes találkozó alkalmat ad arra, hogy részletesen bemutassa a jelenlegi gazdasági helyzet kialakulásának előzményeit, az önkormányzat eddigi erőfeszítéseit, valamint azokat a területeket, amelyeken a kormány segítségére és együttműködésére számítanak.

A polgármester arról is beszélt, hogy Lackó Gábor államháztartási szabályozásért és kiadások kontrolljáért felelős helyettes államtitkár is a segítségéről biztosította levelében, amelyben jelezte: intézkedéseikkel az önkormányzat feladatellátásának biztonságát szolgálják.

Pintér Tamás a találkozó időpontjára vonatkozóan nem tudott nyilatkozni, mert a miniszterelnök válaszlevelében annyi állt, hogy eleget kíván tenni a meghívásának, és amint hivatali teendői lehetővé teszik, ellátogat Dunaújvárosba.

Medgyesi Miklós a város gazdasági helyzetéről elmondta, hogy az elmúlt néhány évben mintegy 18-20 milliárd forint adóbevételtől estek el, elsősorban a különleges gazdasági övezet létrejötte, valamint a Dunaferr - Dunai Vasmű csődje miatt, ezért szeretnének mielőbbi anyagi segítséget kapni a kormánytól.

Megjegyezte, hogy ugyan a 2021-ben létrehozott különleges gazdasági övezet, amely elvette a várostól a Hankooktól és az iváncsai ipari parkból befolyó bevételeket, megszűnt, de két korábbi, a bevételeket biztosító magánjogi szerződés nem lett helyreállítva, így továbbra sem kapnak egyetlen forintot sem a befizetett adókból.

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Hozzátette:

ez lenne a gyorsabb módja annak, hogy bevételhez jusson a Dunaújváros, mert a Dunaferr újraindítása sokkal komplexebb és hosszabb folyamat.

A kabinetvezető közölte, próbálnak bankhitelhez jutni, ám a pénzintézetek garanciaként bevételnövelést várnának el az önkormányzattól. A városvezetés azonban lehetőség szerint szeretné elkerülni, hogy a városlakókat terhelje adókivetéssel. Dunaújvárosban jelenleg magánszemélyek lakásai után nem kell ingatlanadót fizetni.

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