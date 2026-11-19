A kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) és visszaváltási (DRS) díjak csökkentését kéri 2027-re a kormánytól tizenhat, hazai gyártókat, forgalmazókat és kereskedőket képviselő szakmai szervezet.
A szervezetek az MTI-nek csütörtökön küldött közleményük szerint azt kérik, hogy a kormány a hulladékgazdálkodási rendszer nyáron megkezdett felülvizsgálatára tekintettel mérsékelje a díjakat, és erről november 30-ig hirdesse ki a döntést. A további díjak meghatározását alapos jogi, működési és költséghatékonysági vizsgálatokhoz kötnék, az érintett szereplők bevonásával.
Álláspontjuk szerint a 2023-ban bevezetett koncessziós hulladékgazdálkodási modellben Európa egyik legdrágább kiterjesztett gyártói felelősségi rendszere működik Magyarországon.
Az indokolatlanul magasnak tartott díjak rontják a hazai gyártók versenyképességét, és az élelmiszerek, italok, valamint háztartási cikkek fogyasztói árában is megjelennek - írták.
Kiemelték, hogy az uniós szabályok alapján az EPR- és DRS-díjak csak a forgalomba hozott termékekből és csomagolásokból keletkező hulladék elkülönített gyűjtésének és hasznosításra való előkészítésének valós, indokolt költségeit fedezhetnék. A szervezetek ezért a hatékony működés költségeihez igazodó, érdemi díjcsökkentést sürgetnek, amely szerintük a fogyasztói árak mérséklését is segítené.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy a jövő évi díjakat november 30-ig kell kihirdetni; ennek elmaradásakor azok automatikusan a 2027-re tervezett infláció mértékével emelkednek. Közlésük szerint ezt a többletterhet a vállalkozások a jelenlegi gazdasági környezetben már nem tudják kigazdálkodni.
A szakmai szervezetek üdvözölték a koncessziós rendszer felülvizsgálatát és átalakítását. Azt várják, hogy ennek eredményeként átláthatóvá válnak a díjak mögötti költségek, és az európai követelményeknek megfelelő, a célértékeket teljesítő hulladékgazdálkodás jön létre. Szerintük azonban már a felülvizsgálat idején is indokolt a díjak csökkentése.
A közleményt a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége, az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség, a Magyar Édességgyártók Szövetsége, a Magyar Húsiparosok Szövetsége, a Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség, a Magyar Márkaszövetség, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Sörgyártók Szövetsége, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, a Növényi Alapú Élelmiszereket Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetsége, a Nyomda- és Papíripari Szövetség, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Pálinka Nemzeti Tanács, valamint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács írta alá.
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