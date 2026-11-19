Az iráni külügyminisztérium felszólította csütörtökön a térség országait, ne engedjék az amerikai erőknek, hogy a területükről műveleteket indítsanak az iszlám köztársaság ellen.

Közleményében a tárca egyúttal elítélte az amerikai haderő az utóbbi napokban Irán déli térségei ellen intézett csapásait, jogos önvédelemnek minősítve az iráni hadsereg ezekre adott válaszcsapásait.

"A hadsereg védekező műveletei az Irán elleni agresszió forrását és az azt támogató infrastruktúrát célozták (...) Teherán eddig visszafogottságot tanúsított, és kizárólag az érintett országokban található amerikai katonai bázisokat és létesítményeket vette célba" - húzták alá a közleményben.

A háború korábbi szakaszaiból származó videofelvételek Irán ezen állítását egyértelműen cáfolják, civil épületek, köztük luxusszállodák és repülőterek is kaptak találatot.

A minisztérium egyúttal leszögezte, hogy a síita állam tiszteletben tartja minden ország szuverenitását, azonban figyelmeztetett arra is, hogy

amennyiben ezek az országok nem akadályozzák meg, hogy az Egyesült Államok területüket és létesítményeiket felhasználva támadásokat indítson Irán ellen, az az ENSZ Közgyűlés 3314. számú határozata értelmében agressziós cselekménynek minősül.

Irán az utóbbi két napban Bahreinben és Kuvaitban lévő amerikai bázisokat támadott.

Bahrein ad otthont a világ egyik legfontosabb amerikai haditengerészeti bázisának, ami miatt ez az ország a legkitettebb a támadásoknak.

Címlapkép forrása: Portfolio