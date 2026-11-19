A fővárosban már nagy tempóban készítik a jövő évi költségvetés tervezetét – árulta el Kiss Ambrus. A főigazgató szerint szeptember óta folyamatosan egyeztetnek a közgyűlési frakciókkal, és már a hatodik körön is túl vannak. A tervek szerint a 2027-es költségvetést januárban tárgyalhatja a Fővárosi Közgyűlés, mivel erre csak az állami költségvetés elfogadása után kerülhet sor a törvényi előírások szerint.
Fővárosi pénzügyekről a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának soron következő ülésén is szó lesz, ahol az uniós források felhasználását, a különböző projektek megvalósítását és a lakhatási kérdéseket is megvitatják. Az ülés napirendjének egyeztetése még folyamatban van.
Új férőhelyeket nyitottak a hajléktalanellátásban
Kiss arról számolt be, hogy az éjjeli menedékhelyek forgalmi adatai tartósan magasabbak, mint tavaly: akkor ebben az időszakban 1300 fő körül alakult a heti igénybevétel, most 1500 körül. A rendszer még nem érte el a teljes kapacitását, ez azonban nem jelenti azt, hogy a növekvő igénybevétel ne okozna problémát, hiszen minél többen használják a szolgáltatásokat, annál zsúfoltabbá válnak a szállások.
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) ezért új ellátási lehetőségeket alakított ki. Egy 25 fő befogadására alkalmas szálláshelyet és egy éjjeli melegedőt nyitottak, utóbbit elsősorban azért, hogy a Göncz Árpád Városközpont és a Nyugati pályaudvar aluljáróiban tartózkodó hajléktalan embereknek biztosítsanak elhelyezést. A BMSZKI Gyáli úti intézményében párok fogadására is alkalmas szálláshelyet alakítottak ki. Emellett szükség esetére további 120 fő matracos elhelyezésére alkalmas területet is előkészítettek.
Kiss Ambrus hangsúlyozta, hogy a hajléktalan emberek ellátásában nem az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy a szociális munkások kapcsolatba tudjanak lépni az utcán élőkkel. Sokkal inkább az a kérdés, hová tudják elhelyezni őket. Ehhez több alacsony belépési küszöbű ellátóhelyre lenne szükség, amelyek azokat is képesek fogadni, akik valamilyen okból nem tudják vagy nem szeretnék igénybe venni a hagyományos intézményes ellátást.
A főváros ezért a kormánnyal is egyeztet hajléktalanellátásra használható épület biztosításáról. A tárgyalásokban kormányzati részről Bódis Kriszta vesz részt.
Az éjjeli menedékhelyeken megemelkedett forgalom okát firtató kérdésre Kiss úgy reagált, hogy nem látják bizonyítottnak, hogy a palackgyűjtés miatt lennének többen Budapesten a hajléktalan emberek.
Az 50 forintos betétdíjas visszaváltási rendszer bevezetése óta egyre többen gyűjtenek palackokat a fővárosi közterületeken és hulladékgyűjtőkben. A jelenség több kerületben is vitákat váltott ki, mivel a kukák átkutatása, esetenként megrongálása és a szétszóródó hulladék köztisztasági problémákat okoz. A közéleti vitákban az a felvetés is megjelent, hogy a palackgyűjtésből szerezhető bevétel több nehéz helyzetben élő embert vonzhat Budapestre.
Kiss Ambrus szerint nincs arra utaló egyértelmű bizonyítékuk, hogy a hajléktalan emberek számának esetleges növekedése a palackvisszaváltási rendszer következménye lenne.
A főváros szociális munkásainak tapasztalatai sem támasztják alá ezt az összefüggést, így a városvezetés inkább arra hajlik, hogy nincs közvetlen kapcsolat a két jelenség között.
A főigazgató ugyanakkor elismerte, hogy Budapesten több lehetőség kínálkozik a nagyon nehéz anyagi helyzetben élők számára a megélhetéshez, mint az ország más részein, ez mindig is így volt. Azt egyelőre nem tudják megállapítani, hogy a hajléktalanellátásban tapasztalható magasabb igénybevétel tartós lesz-e.
A kormány épp most adott ki tájékoztatót arról, hogy mit lehet tenni, ha bajbajutott embert látunk, és hogyan tudunk segítséget nyújtani a téli hidegben. Ezt itt olvashatják el.
A parkolási rendszer átalakul, nincs apelláta
"A kerületekkel szeretnénk megegyezni, de ha nem tudunk, nem tudunk" – jelentette ki Kiss Ambrus. A főváros tehát továbbra is a kerületi önkormányzatokkal együttműködve szeretné megvalósítani a budapesti parkolási rendszer egységesítését, de az átalakítást akkor sem feltétlenül akadályozná meg, ha nem sikerülne minden kérdésben megállapodniuk.
A parkolási rendszer központosítása a főváros és a kormány október elején kötött pénzügyi megállapodásának egyik eleme. Az elképzelés szerint a jelenleg kerületi szinten működtetett parkolási rendszerek helyett egységes fővárosi üzemeltetés jönne létre, a bevételeket pedig egy budapesti útalapba irányítanák, amelyből a fővárosi és kerületi utak felújítását finanszíroznák. Az átalakítás azonban több kerület ellenállását is kiváltotta, elsősorban a bevételek átcsoportosítása és az előzetes egyeztetés hiánya miatt.
Kiss Ambrus szerint a kerületekkel jelenleg két párhuzamos vita zajlik. Egyrészt vannak olyan önkormányzatok, amelyek magát a rendszer átalakítását ellenzik, másrészt a kerületek már arról is tárgyalnak, milyen feltételekkel tudnának számukra kedvező megállapodást kötni az új rendszer működéséről. A főigazgató megemlítette, hogy a fővárosi útalapról – tehát hogy melyik utakat újítsák fel a befolyó pénzből – kifejezetten jó lenne megállapodni a kerületekkel. Ennek érdekében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) meg is kereste a kerületeket, hogy felmérje, milyen útfelújításokat és beavatkozásokat tartanának a legfontosabbnak.
A főigazgató elmondása szerint 2027 februárjában terveznek szavazni a parkolási rendelet módosításáról.
Az új rendszerhez tíz, parkolásellenőrzésre használható autó beszerzését is tervezik. Ezek rendszámfelismerő kamerákkal ellenőrizhetnék a parkolási díjak megfizetését, hasonlóan az autópálya-matricák ellenőrzési rendszeréhez.
A kamatkiadások csökkentéséből több milliárd forintot takarítanának meg
A főváros jövő évi gazdálkodásának egyik fontos kérdése, hogyan teljesítse a kormánnyal kötött megállapodásban vállalt, 20 milliárd forintos működési megtakarítást. Kiss Ambrus szerint ennek több mint a negyedét a kamatkiadások mérséklése előteremtheti. A városvezetés lényegesen kisebb folyószámlahitel-kerettel szeretne gazdálkodni jövőre, ami csökkentené a hitelfinanszírozás költségeit.
A kormánnyal kötött megállapodás másik eleme, hogy a fővároshoz költségvetési felügyelő érkezik. Kiss elmondása szerint a Pénzügyminisztérium már kijelölte a két felügyelőt, azt azonban egyelőre nem tudják, pontosan mikor kezdik meg a munkájukat. A mindennapi működéssel kapcsolatos ügyekben a főváros gazdasági igazgatója lesz a kapcsolattartó, az első egyeztetést ugyanakkor Kiss Ambrus folytatja majd velük.
A felügyelet részletes kereteiről a főpolgármesternek és Kármán András pénzügyminiszternek kell megállapodnia. A főváros azt is javasolta, hogy a költségvetési felügyelők ne kizárólag a Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodására, hanem az önkormányzati tulajdonú vállalatok működésére is ráláthassanak.
Az energiaköltségekkel kapcsolatban Kiss Ambrus arról beszélt, hogy a gázárak emelkedése idén nem okozott különösebb problémát, mivel a főváros több területen rögzített árakkal gazdálkodik.
A félsz inkább a 2027-es, 2028-as évre vonatkozik.
A fővárosi intézményrendszer egyik legnagyobb energiafogyasztója a BKV, ahol jelenleg is zajlik az energiabeszerzési folyamat. A társaság hibrid beszerzési modellt alkalmaz, tehát részben fix, részben változó árakról állapodnak majd meg. A jelentős fogyasztók közé tartozik a Fővárosi Vízművek és a közvilágítási rendszer is; utóbbi esetében már lezárult a beszerzés.
Elavult a budapesti vízhálózat jelentős része
A főváros felmérte a budapesti vízellátás helyzetét, és arra jutott, hogy a rendszer legnagyobb problémáját a finanszírozási és intézményi környezet jelenti, amely nem biztosít megfelelő feltételeket az elöregedett infrastruktúra megújításához.
A főigazgató elmondása szerint a hálózat több mint 70 százaléka elavult, és a lakossági vízdíjak 2013 júniusa óta nem változtak.
A vízfelhasználás mintegy 70 százaléka a lakossághoz köthető, a bevételeknek viszont csupán 42 százaléka származik a háztartásoktól.
A főváros ezért nyitott lenne arra, hogy a jelenleg központilag szabályozott díjképzés ismét az önkormányzatok kezébe kerüljön. Olyan rendszert szeretnének kialakítani, amely egyszerre veszi figyelembe a szociális szempontokat és ösztönzi a takarékos vízfogyasztást. Emellett arra is megoldást keresnek, hogyan lehetne megfelelő finanszírozást biztosítani a víziközmű-hálózat felújításához. A főigazgató szerint nem elegendő, ha csak az árvízvédelemre állnak rendelkezésre uniós források, a meglévő infrastruktúra korszerűsítésére is pénzt kell találni.
Közös munkacsoportot alakítottak a kormánnyal a városi klímaalkalmazkodásról
A főigazgató kérdésünkre beszámolt arról is, hogy megkezdődtek az egyeztetések a kormánnyal a főváros által összeállított klímaalkalmazkodási javaslatcsomagról.
A Fővárosi Közgyűlés októberi ülésén elfogadott előterjesztés a 2026-os hőhullámok és az energiaválság tapasztalataira építve kilenc szakpolitikai területen javasol jogszabályi változtatásokat. A főváros többek között a városi zöldfelületek és fasorok védelmét, a csapadékvíz helyben tartását, a vízgazdálkodás korszerűsítését és a szélsőséges időjáráshoz való alkalmazkodás jogi feltételeinek javítását szorgalmazza. A csomag célja, hogy az önkormányzatoknak több lehetőségük legyen a klímaváltozás helyi hatásainak kezelésére.
A főváros már egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel a javaslatokról.
A megbeszélés eredményeként a kormány és a főváros közös munkacsoportban vizsgálja meg a csomag elemeit, és azt, hogy ezek közül melyeket lehetne beépíteni a jogszabályi környezetbe.
A következő Fővárosi Közgyűlés november 27-én lesz, a fejleményekről beszámolunk a Portfolio-n.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
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