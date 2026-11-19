A városvezető kifejtette, hogy a javaslat a győri tapasztalatokból indul ki. Elmondása szerint az elmúlt másfél évben jelentős eredményeket értek el a helyi korrupció visszaszorításában, azonban a Fidesz közgyűlési többsége már két éve akadályozza az önkormányzat munkáját. Pintér Bence emlékeztetett arra, hogy

a város működőképességének biztosítása érdekében többször is kezdeményezte a közgyűlés feloszlatását, ám a képviselők többsége ezt minden alkalommal leszavazta.

A polgármester úgy látja, országszerte számos település küzd hasonló problémákkal, ahol a helyi képviselők a választói bizalom megrendülése ellenére is ragaszkodnak a megbízatásukhoz, így a jelenlegi szabályok szerint még három évig döntési pozícióban maradhatnak.

A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy a törvénymódosítási indítvány túlmutat az aktuális politikai helyzeten, és általános jogrendszeri hiányosságot kíván pótolni.

Demokratikus megoldást kell találnunk arra, ha egyes politikusok és pártok menet közben árulják el a választóikat, vagy derül ki róluk, hogy hazudtak a kampányban, azaz nem azt teszik, amit ígértek, nem azt teszik, amire a mandátumot kapták

– fogalmazott a polgármester.

A ciklusok közötti elszámoltathatóság kapcsán Pintér Bence úgy fogalmazott, hogy "ötévente van általános önkormányzati választás, két általános választás között érdemes lenne beépíteni bizonyos szintű helyi demokratikus kontrollt, egy lehetőséget a véleménynyilvánításra, a változásra, vagyis egy tiszta lap lehetőségét." A parlamenti döntés előmozdítását célzó, "Tiszta Lapot!" elnevezésű kezdeményezést az utcai aláírásgyűjtő pultoknál, valamint a kampány hivatalos honlapján, a tisztalapot.hu oldalon írhatják alá a választópolgárok.

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