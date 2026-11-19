Lassuló gazdasági növekedésre számít jövőre a zimbabwei kormány az El Niño éghajlati jelenség okozta szárazság miatt. A pénzügyminiszter csütörtöki költségvetési beszédében közölte, hogy az idei 5 százalékos bővülés után 2027-ben már csak 3,5 százalékkal növekedhet a gazdaság – írja a Reuters.

Mthuli Ncube pénzügyminiszter a törvényhozók előtt kifejtette, hogy a jövő évi visszafogottabb növekedési kilátások elsősorban a mezőgazdasági termelés és a vízenergia-előállítás visszaesésével, valamint a csökkenő állami adóbevételekkel magyarázhatók.

A világszerte szélsőséges időjárást okozó El Niño miatt ugyanis az átlagosnál kevesebb csapadék várható a dél-afrikai országban.

A tárcavezető beszámolója szerint a kormány jövőre a bruttó hazai termék (GDP) 0,5 százalékában határozta meg a költségvetési hiánycélt, ami enyhe növekedést jelent az idei évre becsült 0,2 százalékhoz képest. Ncube hangsúlyozta, hogy a hiány fedezésére nem terveznek jegybanki finanszírozást igénybe venni. Ez a lépés szakítást jelent a korábbi gyakorlattal, a néhai elnök, Robert Mugabe évtizedes uralma alatt ugyanis a fedezetlen pénznyomtatás hiperinflációhoz vezetett, és emberek millióit taszította szegénységbe.

A kormány mindemellett azt tervezi, hogy 2027 március végéig rendezi a nemzetközi pénzügyi intézményekkel – köztük a Világbankkal, az Afrikai Fejlesztési Bankkal és az Európai Beruházási Bankkal – szemben felhalmozott hátralékait. A tartozások törlesztéséhez a vezetés továbbra is igyekszik kedvezményes hiteleket bevonni, de a miniszter közlése szerint a piaci alapú finanszírozás lehetőségét is megvizsgálják.

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