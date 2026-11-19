Hadházy szerint az áprilisi választás történelmi lehetőséget teremtett, és az új kormány első fél évének komoly eredményei is vannak, ugyanakkor felelős ellenzékre is szükség lenne. Úgy ítélte meg, hogy a Fidesz és az általa annak fiókpártjaként említett Mi Hazánk nem képes hiteles ellensúlyt képezni.
Mint mondja, a hatalom koncentrációját akkor is kockázatosnak tartja, ha a kormánypárt jelentős választói felhatalmazást kapott.
A volt képviselő arról beszélt, hogy sokan gyorsabb reformokat és bátrabb döntéseket vártak, mások pedig korábbi rendszerhez kötődő szereplők átállása vagy az új hatalom időnként arrogánsnak tartott kommunikációja miatt csalódottak. Szerinte nem jelent valódi rendszerváltást, ha továbbra is egyetlen párt vezetőjének döntésein múlik szinte minden, mert ehhez inkább érdemi vitákra, hatalommegosztásra és számonkérhetőségre lenne szükség.
Hadházy olyan emberek, közösségek és egyesületek jelentkezését várja, amelyek a politikát szilárd erkölcsi alapokra helyeznék, és a napi kommunikációs sikerek helyett az ország hosszú távú jólétét tartanák szem előtt. Hangsúlyozta, hogy
a korrupció megítélése nem függhet pártállástól, a választott vezetőknek pedig válaszolniuk kell a feltett kérdésekre.
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A zuglói központú Budapest 6-os választókerületben Hadházy az április 12-i választáson függetlenként 10 207 szavazatot, 16,12 százalékot szerzett, és a tiszás Velkey György László, valamint a fideszes Radics Béla mögött csak harmadik lett, így kiesett a parlamentből. Eleinte azt mondta, hogy visszavonul a politikától, állatorvosi praxisában akar dolgozni, de több közéleti ügyet is kommentált azóta.
Több ügyben például bírálta a Tisza-kormányt: júliusban személyre szabottnak tartotta a képviselői mandátumkorlátozás szigorítását, novemberben pedig az állambiztonsági adatok hibás közzétételét és a tiszás képviselők távolmaradását kifogásolta az ezt tárgyaló nemzetbiztonsági bizottsági ülésről. Magyar Péter utóbbi ügyben azzal válaszolt, hogy a közzététel határidejét törvény rögzítette, a levéltár pedig az Országgyűlésnek, nem a kormánynak felel.
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