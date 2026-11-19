Délnyugat felől érkező, gyorsan mélyülő légörvény hoz kiadós esőt, helyenként zivatarokat és viharos szelet délután és az éjszaka folyamán. Péntekre virradóra a csapadékzóna kelet felé vonul, délen és délkeleten azonban erősen viharos széllökések is előfordulhatnak, nyugaton pedig fagypont körüli értékekre süllyedhet a hőmérséklet. Pénteken már csak kis eséllyel esik, a változóan felhős időben 9 és 16 fok közé melegszik a levegő, szombaton pedig elszórtan várható eső, zápor. Vasárnap hajnalban mínusz 4 fokig hűlhet le a levegő, napközben nyugat felől beborul az ég, és délen ismét kiadós eső érkezhet - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Légörvény érkezik délnyugat felől a mai nap során, illetve ki is mélyül fölöttünk gyors ütemben, amely ma a nap második felében és éjjel sokfelé okoz kiadós esőt, helyenként zivatarokat és viharos szelet.

Péntekre virradó éjszaka a kiterjedt, intenzív csapadékzóna kelet felé helyeződik, hajnalra az északkeleti tájakról is levonul, mögötte nyugat felől határozottan csökken a felhőzet. Átmenetileg nagy területen kiderül az ég, foltokban pára, köd is képződik, majd hajnalra nyugat felől ismét felhőtömbök érkeznek. Eleinte délkeleten még a délies szelet viharos lökések kísérhetik, majd ott is nyugatias irányba fordul az áramlás, melyet sokfelé kísérnek erős, az éjszaka első felében az ország délkeleti felén viharos lökések is. Délen, délkeleten akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra veszít erejéből a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de nyugaton fagypont körüli értékekre is számítani lehet.

Pénteken változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Csapadéknak kicsi az esélye, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az ország északkeleti felén napközben továbbra is erős lökések kísérhetik a nyugatias irányú szelet, míg délnyugaton, délen gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között valószínű.

Szombaton a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható elszórtan esővel, záporral. Csapadéknak délnyugaton legkisebb az esélye. A délnyugati szél nyugatira, északnyugatira fordul, és északon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8, 13 fok között alakul.

Vasárnap éjszaka kevés lesz a felhő, hajnalra párásság, köd képződhet. Napközben nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. A nap második felében nyugat felől egyre többfelé várható eső, az ország déli felében kiadós mennyiség is hullhat. A déli, délkeleti szél északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5, 10 fok között valószínű.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio