Folytatódnak a nagyszabású személycserék a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), ahol egyetlen nap alatt hét felső vezetőt – köztük az informatikai elnökhelyettest, két igazgatót és négy főosztályvezetőt – mentett fel tisztségéből Sádt Mónika, a hivatal elnöke.

A hvg értesüléseit az adóhatóság hivatalosan is megerősítette a november 18-i hatállyal végrehajtott vezetői leváltásokat. Távoznia kellett posztjáról Lakos Lambert István informatikai elnökhelyettesnek, valamint Polcz Attila pénzügyőr dandártábornoknak, a Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóság vezetőjének. Szintén visszavonták Kazsuk Attila Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgató megbízatását.

A felmentések a főosztályvezetői szintet is jelentősen érintették, ahonnan összesen négy szakembernek kellett távoznia.

Leváltották Czöndör Szabolcsot az adószakmai innovációs főosztály, Bognár Andreát a tervezési és elemzési főosztály, Pásztor Krisztinát az ellenőrzési kapcsolattartó és információhasznosítási főosztály, valamint Garamszegi Zsoltot az informatikai felügyeleti főosztály éléről.

A mostani leváltási hullám szorosan illeszkedik a szervezetnél zajló átalakítások sorába, hiszen alig egy hónapja, október közepén az erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesnek is távoznia kellett a hivatalból. Az idén augusztus végén kinevezett új elnök, Sádt Mónika már hivatalba lépésekor egyértelművé tette, hogy legfontosabb feladatának a közbizalom helyreállítását, illetve egy politikailag semleges, szigorúan szakmai alapokon nyugvó működés megteremtését tartja.

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