Az első égi jelenséget éjjel 1 óra 21 perckor rögzítették a hazai égboltkamerák. A pályaszámítások alapján ez a meteor a Leonidák rajához tartozott, és másodpercenként 72 kilométeres – vagyis óránként közel 260 ezer kilométeres – elképesztő sebességgel lépett be a légkörbe. A tűzgömb 134 kilométeres magasságban kezdett fényleni, majd kelet–nyugati irányban átszelve Baranya egét mintegy 117 kilométeres utat tett meg, mielőtt 78 kilométeres magasságban kihunyt volna.

A Leonidák meteorraj minden novemberben aktív, a maximuma pedig éppen az elmúlt napokra, november 17–18-ra esett.

A jelenséget a Napot 33 évente megkerülő 55P/Tempel–Tuttle-üstökös törmeléke okozza, amelynek darabjai rendkívül nagy sebességgel ütköznek a Föld légkörével. Bár a raj általában mérsékelt aktivitású, időnként látványos meteorzáporokat és a mostanihoz hasonló, fényes tűzgömböket is produkálhat.

Hajnali 5 óra 48 perckor egy újabb látványos tűzgömb tűnt fel a Balaton délnyugati térsége felett. Ez a délkeleti irányba tartó égitest már egy szórványmeteor volt. A légkörbe érve óránként mintegy 57 ezer kilométeres sebességgel haladt, ami kevesebb mint a negyede az éjszaka első felében látott meteor tempójának. Az izzása 87 kilométeres magasságban kezdődött, fényes útja pedig egészen 26 kilométeres magasságig jól követhető maradt a kamerák felvételein.

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