A Norvég Meteorológiai Intézet (Yr.no) előrejelzése szerint november 26-án, csütörtökön és 27-én, pénteken havazás várható a horvát fővárosban. A lehűlés már november 24-én, kedden megkezdődik, a hőmérséklet pedig nemcsak éjszaka, hanem napközben is fagypont alá süllyedhet. Ez a változás éles ellentétben áll az ország nagy részét jelenleg jellemző, viszonylag enyhe időjárással.

A havazás nem korlátozódik majd a fővárosra.

Lika és a Gorski kotar térségében a jövő hét vége felé még intenzívebb havazásra van kilátás, így ott vastagabb hótakaró is kialakulhat.

Ezzel szemben az ország déli részein jóval enyhébb marad az idő, ám ott a hét nagy részében esőre kell számítani. Hasonlóan csapadékos és enyhe időjárás ígérkezik a Kvarner-öböl térségében is, míg az Isztriai-félszigeten várhatóan többet süt majd a nap.

A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat (DHMZ) szintén változékony időt jósol a következő napokra. Míg a horvát tengerparton a hőmérséklet viszonylag egyenletes marad, addig a szárazföldi területek nagy részén fokozatosan egyre hidegebbek lesznek a nappalok.

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