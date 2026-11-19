A parlamenti honlapon olvasható, a költségvetés tárgyalásának ütemezéséről szóló dokumentum szerint csütörtök 16 óráig lehetett módosító indítványokat benyújtani a jövő évi büdzséhez.
A 199 képviselő összesen 246 módosító indítványt terjesztett a Ház elé, a legtöbbet az ellenzékiek.
A Tisza-frakcióból négy javaslat érkezett: a debreceni CATL akkumulátorgyár-beruházás állami költségvetési támogatásának egymilliárd forinttal történő csökkentése, a Veritas intézet és a Magyarságkutató Intézet támogatásának 250-250 millió forinttal történő mérséklése, valamint a jövőre létrejövő Működő és Emberséges Magyarország Intézetnek 1,7 milliárd forintos költségvetési támogatás biztosítása.
Az ellenzéki frakciók több százmilliárd forint átcsoportosítását javasolják a jövő évi büdzsében.
A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is javasolja, hogy a 40 év feletti kétgyermekes édesanyákra is terjesszék ki az élethosszig tartó adómentességet, magasabb béremelést kezdeményeznek egyes ágazatokban, és megemelnék a határon túli magyarok támogatását.
Radnai Márk (Tisza) 1,7 milliárd forintot javasol átcsoportosítani a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített 210 milliárd forintos összegből az Országgyűlés fejezetébe kerülő Működő és Emberséges Magyarország Intézetre. Az intézet létrehozásáról szóló törvényjavaslatot jövő héten kezdi tárgyalni a parlament; az intézet célja egyebek mellett a társadalmi részvételi folyamatok erősítése.
Tompa Enikő (Tisza) a debreceni CATL akkumulátorgyár-beruházás állami költségvetési támogatásának felülvizsgálatát és egymilliárd forinttal történő csökkentését javasolta. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára, akit Debrecenben választottak országgyűlési képviselővé, azzal indokolta javaslatát, hogy az állami támogatások mértéke nem áll arányban a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának követelményével. A felszabaduló költségvetési forrás a határon túli magyarság támogatására fordítható.
Tompa Enikő két frakciótársával, Szűcs Dórával és Hende Mátéval 250 millió forinttal csökkenteni javasolja a jövőre átalakuló Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár személyi juttatásaira fordítható 402 millió forintos keretet. A képviselők az összeget a közgyűjteményi szakmai feladatokra javasolják biztosítani.
Ugyancsak ez a három tiszás képviselő kezdeményezi a Magyarságkutató Intézet 769 millió forintos személyi juttatásainak 250 millió forinttal történő csökkentését. Itt is azzal indokoltak, hogy az intézet átalakul, elnevezése megváltozik, várhatóan a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság háttérintézménye lesz. Az elvont 250 milliárd forinttal a kormánypárti képviselők megemelnék a színház-, a tánc- és a zenei előadó-művészeti szervezetek tevékenységének támogatását.
A Fidesz az egészségügyi szakdolgozóknak ígért 20 százalékos illetményemelés érdekében nyújtott be javaslatot, ami 72 milliárd forinttal csökkentené a rendkívüli kormányzati intézkedések keretét.
A Fidesz és a KDNP képviselői közösen nyújtottak be módosító indítványt annak érdekében, hogy 225 milliárd forinttal nyissák újra az Otthoni Energiatároló Programot, hozzanak létre az autópályák fejlesztésére 246 milliárd forintos külön alapot, folytassák a Déli körvasút beruházást 212 milliárd forintból.
A Fidesz és a KDNP 155 milliárd forintot biztosítana a tizennegyedik havi nyugdíj második részletének kifizetésére.
A 40 év feletti kétgyermekes édesanyák adómentességének biztosításával 250 milliárd forintos adóbevétel-kiesésre számít a két ellenzéki párt, amely a lakástámogatásokat is növelné 28 milliárd forinttal. A két frakció azt is javasolja, hogy 50 milliárd forinttal növeljék az azbeszt-szennyezés miatti kármentesítésre fordítható összeget.
A Fidesz és a KDNP több módosító indítványt is benyújtott a határon túli magyarok támogatásának növelése érdekében, ezek egyike 300 millió forinttal növelné a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatását az ukrajnai nemzetiségi iskolákról szóló törvény alkalmazására történő felkészüléshez.
A Fidesz javaslataiból az is kiderül: jövőre nem emelné meg a társasági adót, az innovációs járulékot, nem vezetné be a reklámadót és a vagyonadót sem.
A KDNP 100 millió forintot biztosítana a krízishelyzetben lévő várandós nők és édesanyák számára létrehozandó, ingyenesen elérhető, napi 24 órában működő segélyhívó szolgálatra, az egyházi támogatásokat pedig 22,8 milliárd forinttal növelné.
A Mi Hazánk kezdeményezte a családi adókedvezmény 10 százalékos, az egészségügyi, a kulturális, a rendvédelmi, a szociális, valamint a nevelést és oktatást segítő dolgozók bérének 25-25 százalékos emelését is, továbbá a férfiak negyven év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lépcsőzetes bevezetését.
Az ellenzéki pártok képviselői számos helyi projektet is felkaroltak és módosító indítványt nyújtottak be költségvetési támogatásuk érdekében. Ezek között a leggyakoribb az útfejlesztés, de iskolaépítésre, mentőállomás-fejlesztésre, szennyvízelvezetés kiépítésére, idősotthonok építésére is csoportosítanának át pénzeket.
A módosító indítványok forrása a legtöbb esetben a rendkívüli kormányzati intézkedések kerete vagy a céltartalék, de volt, hogy az uniós költségvetési befizetést jelölték meg.
A jövő évi költségvetés általános vitáját hétfő és szerda között, harmincórás időkeretben folytatta le a parlament.
Címlapkép forrása: Portfolio
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