A jelentés szerint több mint hat évvel a koronavírus-járvány kitörése után a munkavállalókat már sokkal inkább az foglalkoztatja, hogyan illeszkedik a munka az életükbe, mintsem pusztán a javadalmazás mértéke. Denis Machuel, a svájci székhelyű Adecco-csoport vezérigazgatója rámutatott, hogy a teljes,

heti ötnapos irodai jelenlét visszaállítására törekvő vállalatok rendre kudarcot vallanak ezeknek az intézkedéseknek a maradéktalan betartatásával.

A munkaadók és az irodai dolgozók közötti kötélhúzás ugyanakkor továbbra is tart. A brit NatWest bankcsoport például idén októberben szigorított a szabályain, és felszámolta a távmunkát előtérbe helyező gyakorlatát. A pénzintézet 13 ezer alkalmazottja számára írta elő, hogy a korábbi havi két nap helyett hetente kétszer kell személyesen megjelenniük az irodában.

A munkaerőpiacon emellett a foglalkoztatási formákban is fordulat látszik. Miután a cégek évekig a határozott idejű, rugalmas szerződéseket részesítették előnyben, most ismét egyre több határozatlan idejű szerződéssel rendelkező, állandó munkatársat vesznek fel, dacára az iráni háború és az egyesült államokbeli félidős választások okozta globális gazdasági bizonytalanságnak. A vállalatoknak azonban komoly kihívást jelent a fiatalabb generáció megtartása, akik az idősebbeknél sokkal könnyebben váltanak, ha elégedetlenek, és

sokszor már fél év után új pozícióba szeretnének lépni.

A munkahelyeken mindeközben felgyorsult a mesterséges intelligencia térnyerése az adminisztratív és repetitív feladatok automatizálásában. Globálisan a munkavállalók 74 százaléka használ valamilyen AI-alapú digitális asszisztenst a munkája során, ami jelentős ugrás a 2025-ben mért 64 százalékhoz képest. Azokon a munkahelyeken, ahol a technológiát sikeresen integrálták a napi munkafolyamatokba, a dolgozók napi szinten 20 százalékkal több időt takarítanak meg, mint ott, ahol ez a folyamat kevésbé volt zökkenőmentes.

A technológia elterjedése ugyanakkor a korábbi adatok szerint

16 százalékos relatív foglalkoztatási visszaesést okozott a 22 és 25 év közötti fiatalok körében,

különösen az ügyfélszolgálati és a szoftverfejlesztői területeken. Ennek ellenére az elmúlt másfél évben a junior pozíciókat leépítő vállalatok most irányt váltanak, a feszes munkaerőpiacon ugyanis felismerték, hogy nem alapozhatnak pusztán a szenior szakemberek átcsábítására, így újra nyitnak a pályakezdők felvétele felé.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio