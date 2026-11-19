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Egymással versengő, hasonló célokat követő egyetemek, rosszul meghatározott finanszírozási ösztönzők, átgondolatlanul indított képzések és az intézményi együttműködés hiánya – többek között ezek a problémák kerültek elő a Milestone Solutions Lab A következő évtized egyeteme című szakmai fórumának beszélgetésén. Kiderült, hogy az egyetemeknek minden korábbinál nagyobb szüksége lenne az együttműködésre és koordinációra, de az eddigi rendszer – amiben gyakorlatilag nem léteztek hosszútávú szakpolitikai célok, inkább ad hoc megoldások követték egymást – az egyéni alkuk felé terelte a intézmények érdekérvényesítési stratégiáját. Az alapítványi egyetemek átalakítása nagyobb autonómiát hozhat a felsőoktatásnak, de arra is fel kell készülni, hogy hogyan éljenek a nagyobb szabadsággal – és az ezzel járó konfliktusokkal.

Nyakunkba szakadó szabadság?

Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy minden felsőoktatási intézmény ugyanazokat a kapacitásokat építse ki – hangzott el a legfontosabb tételmondat rögtön a beszélgetés legelején. Ehhez képest az egyetemek jelentős része párhuzamosan próbálja növelni a hallgatói létszámát, gyakorlatorientált képzéseket kínálni és kicsit tudományegyetemként is működni.

A műhelybeszélgetésen elhangzottakat az eseményen előre lefektetett szabályok szerint név és intézmény megjelölése nélkül idézzük.

A megoldás kulcsa a differenciálás lehetne: az egyetemeknek, sőt, az egyetemeken belüli szervezeti egységeknek is világosabban meg kellene határozniuk, miben akarnak kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Ez azonban óhatatlanul konfliktusokhoz vezet, hiszen a világos prioritások azt is jelentenék, hogy az intézményen belül nem minden tanszék ugyanakkora támogatást kap.

Ez az egyetemek mozgásterének kérdését is más fénytörésbe helyezi. A felsőoktatás helyzetét az elmúlt években leginkább a kormánnyal szembeni autonómiaharc narratívájában tárgyaltuk a nyilvánosságban, de kérdés, hogy valójában mennyire vannak felkészülve az intézmények a döntési jogköreik visszaszerzésére. Az egyik résztvevő arra panaszkodott, hogy noha rendszerint az egyetemek autonómiájáról beszélünk, saját intézményében inkább "a tanszékek autonómiája érvényesül."

Rossz ösztönzőket teremtett a finanszírozás

A beszélgetés egyik visszatérő kritikája az volt, hogy az állami felsőoktatás-politika túlságosan egységesen kezeli az egyetemeket. Az intézmények méretükben, képzési profiljukban, kutatási tevékenységükben, fenntartójukban és regionális szerepükben is jelentősen különböznek egymástól, a teljesítményüket viszont lényegében ugyanazokkal a mérőszámokkal értékelik.

Minden normativitást nélkülöztek a finanszírozási célok.

Egyszerűen hiányzott a világos szakpolitikai elképzelés a metrikák mögül arról, milyen irányba kellene fejlődnie a felsőoktatásnak. Ennek egyértelmű példája a lemorzsolódás csökkentése, amit valamennyi intézménynek előírt a korábbi kormányzat. A mutató javítása önmagában nemes cél: ugyan ki ne szeretné, hogy kevesebben hagyják ott az egyetemeket?

A finanszírozási rendszerhez kapcsolva viszont sok esetben azzal járt, hogy az intézmények inkább elégséges osztályzattal átengedtek hallgatókat, mintsem hogy a magas lemorzsolódás miatt pénztől essenek el.

Igaz, az eseményen egy pozitív példa is előkerült olyan egyetemről, ami nem öncélként tekintett a statisztika javítására: ott olyan, a hallgatók lemorzsolódását megelőző rendszert dolgoztak ki, amelyet elmondása szerint akkor is működtetnek majd, "ha már régen nem lesz ilyen metrika".

"Gyártjuk az IFT-ket, és soha nincs semmi következménye"

A problématérkép újabb puzzledarabja, hogy az elmúlt évtizedekben a felsőoktatás irányítását a hosszú távú stratégiai gondolkodás helyett rövid távú szakpolitikai célok és alkalmi megoldások jellemezték. Az intézményfejlesztési tervek (IFT-k) ugyan elkészültek, de az ott megfogalmazott stratégiára nem volt érdemi visszacsatolás.

Gyártjuk az IFT-ket, és soha nincs semmi következménye.

A következetes szakpolitikai keretek hiánya ráadásul az egyetemek viselkedésére is hatással van. Ha az intézmények nem tudnak kiszámítható, hosszú távú célokhoz igazodni, akkor úgy alkalmazkodnak, hogy egyéni érdekérvényesítési stratégiákat kezdenek követni.

Ki dönti el, hol milyen szak induljon?

A képzési kínálat összehangolásának hiánya újabb fájdalmas pont. A magyar egyetemeket döntően az állam finanszírozza, ezért jogos társadalmi elvárás, hogy takarékosan bánjanak a közpénzekkel, és képzéseikkel valós társadalmi-gazdasági igényeket szolgáljanak ki.

Ehhez képest gyakran sem a szakok elindítását megelőzően, sem azt követően nem jelent meg kellő átgondoltság. Nincs megfelelően felmérve, hogy egy adott képzésre mekkora a tényleges hallgatói kereslet, és az sem kap elegendő figyelmet, hogy a végzettek milyen arányban tudnak a szakterületükön elhelyezkedni.

Egy résztvevő szerint a szakindításokat gyakran inkább az intézmények közötti verseny, mintsem átgondolt stratégia mozgatja: ha elindult egy képzés Szegeden, akkor ezt látva elindítják például Pécsett vagy Debrecenben. Így párhuzamos kapacitások épülnek ki, és vannak képzések, amiket az egyetemek nem is tudnak megfelelő számú hallgatóval feltölteni.

Nagyon sok szak létesült, és ezzel a munkaerőpiac nem mindig tud mit kezdeni.

Az erőforrások szétaprózódása az oktatás minőségére is hatással lehet. Ha ugyanazt a képzést sok intézmény próbálja fenntartani korlátozott hallgatói és oktatói kapacitással, nehezebb mindenhol magas színvonalú oktatást biztosítani.

Ugyanakkor a képzési kínálat koordinációját nem lehet odáig vinni, hogy minden szak kizárólag egyetlen magyarországi egyetemen legyen elérhető. A felsőoktatási intézmények ugyanis fontos regionális szerepet töltenek be: hozzájárulnak a helyi gazdaság működéséhez, szakembereket képeznek a térség munkaadói számára, és lehetőséget biztosítanak azoknak is, akik nem tudnak vagy nem szeretnének más városba költözni tanulmányaik miatt. Meg kell tehát találni az egyensúlyt a képzések indokolt koncentrációja és a regionális hozzáférés biztosítása között.

A koordinációra viszont jelenleg nincs meg a keret: kellene egy olyan fórum, ahol az egyetemek egymással egyeztetve alakíthatnák ki képzési kínálatukat. "Nem a minisztériumtól, hanem az egyetemektől várnám a stratégiát" – szögezte le az egyik résztvevő, és más is felvetette a kérdést: "Mi, egyetemek, mennyire tudunk együttműködni?"

"Összekacsintunk a hallgatókkal, hogy nem adunk tudást, de átengedünk"

A látlelethez hozzátartozik, hogy az oktatói munka minőségével is akadnak problémák. Az egyik résztvevő szerint vannak olyan oktatók, akik gyakorlatilag szeptembertől májusig otthonról dolgoznak, munkájuk elsősorban a középiskolai tanárokéhoz hasonló óratartásra korlátozódik.

Összekacsintunk a hallgatókkal, hogy nem adunk tudást, de átengedünk.

Ebben a működési logikában az intézmények és a hallgatók rövid távú érdekei látszólag találkoznak: a hallgató teljesíti a követelményeket, az egyetem javítani tudja a sikeres előrehaladást mérő mutatóit, a megszerzett tudás színvonala viszont háttérbe szorul. Ehhez viszont mindenképp hozzá kell tenni, hogy a minőségi oktatás megkövetelése nem választható el az oktatók munkakörülményeitől és az intézmények finanszírozásától. Erre jó példa az ELTE: az intézményben lényegében kétféle oktató maradt: a "szent őrült", aki a kedvezőtlen körülmények ellenére elhivatottságból végzi a munkáját, illetve az, aki az egyetemi fizetését másodállásokkal kénytelen kiegészíteni.

Utóbbi esetben már az is nehézséget okozhat, hogy a tanszék oktatói találjanak egy közös időpontot az értekezleteikre. Noha az ELTE ilyen körülmények közt is erőn felül teljesített, azt nem lehet elvárni, hogy a professzorok még több energiát fordítsanak a tanításra és az intézményi közösség működtetésére.

Címlapképünkön a műhelybeszélgetés egy részlete látható. Kép forrása: Milestone Solutions Lab.