Borongós, csapadékos időre és viharos szélre kell számítani a mai napon. Egy hazánkat elérő ciklon hatására délutántól országszerte kiadós esőzés, a déli vármegyékben pedig erős széllökések várhatók, miközben a legmagasabb nappali hőmérséklet mindössze 9 és 15 fok között alakul.

A reggeli órák után a látási viszonyok fokozatosan javulnak, napsütésre azonban nem érdemes számítani. Délnyugat felől folyamatosan megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, így rövidesen az egész országban teljesen beborul az ég. A déli óráktól egy ciklon csapadékzónája éri el hazánkat, amely északkelet felé haladva

egyre nagyobb területen okoz tartós, kiadós esőzést és záporokat.

A déli tájakon az eső mellett akár zivatarok is kialakulhatnak.

A légmozgás a nap nagy részében még mérsékelt, helyenként élénk marad, késő délutántól azonban jelentős változás kezdődik. A kezdetben délies, majd északnyugatira forduló szél egyre többfelé megerősödik. Különösen a déli országrészben élőknek kell felkészülniük a zordabb időjárásra, ott ugyanis a szél viharossá fokozódik, és helyenként kifejezetten erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

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