Az Egyesült Államok már februárban elérheti a törvényes adósságplafont, hacsak a kongresszus nem dönt annak megemeléséről, vagy törléséről - számolt be szerdai számában a The New York Times.

A lap a Kétpárti Politikai Központ (Bipartisan Policy Center - BPC) nevű amerikai agytrösztöt idézi, amely szerint

a jelenleg érvényes 41 100 milliárd dolláros adósságplafont februárban vagy márciusban éri el az Egyesült Államok.

A BPC szakértői szerint a pénzügyminisztérium néhány hónapot nyerhet azzal, hogy egyebek között felfüggeszti egyes kormányzati alapoknak nyújtott pénzfolyósítást, késleltetve ezzel a potenciális fizetésképtelenséget, de az ország augusztusban így is azzal szembesülhet, hogy nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit.

A lap cikke szerint az óra ketyeg és ez arra kényszerítheti a republikánusokat, hogy megállapodjanak az adósságplafon emeléséről, mielőtt a demokraták januárban átveszik az irányítást a kongresszusban. Ellenkező esetben Donald Trump amerikai elnöknek a többségi demokrata párt képviselőivel kell egyeztetnie.

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