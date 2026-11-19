Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Elsősorban a tízéves papírra volt erős az érdeklődés, melyből több mint négyszer annyit adott el az ÁKK, mint a meghirdetett mennyiség volt.

A 20 éves lejáratú, 2051/G zöldkötvény-sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 14,11 milliárd forint volt, így a lefedettség 141% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,59% és 5,62% között szórt, az átlaghozam 5,6% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 32 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 100,78 milliárd forint volt, így a lefedettség 504% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 47,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,45% és 5,49% között szórt, az átlaghozam 5,48% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 11 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

A 12 hónapos éves lejáratú, diszkont kincstárjegyből sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 49,69 milliárd forint volt, így a lefedettség 248% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,05% és 5,1% között szórt, az átlaghozam 5,09% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 2 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.

Így összességében

a tervezett 50 helyett 77,5 milliárd forintnyi állampapír talált gazdára.

A 20 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-11-19 20Y 2051/G 10 000 14 105 10 000 5,62 5,60 5,59 2026-11-19 10Y 2037/A 20 000 100 775 47 500 5,49 5,48 5,45 2026-11-19 12M D271027 20 000 49 688 20 000 5,10 5,09 5,05 2026-11-18 6M D270623 20 000 13 685 9 500 5,16 5,13 5,00 2026-11-17 3M D270331 20 000 43 109 20 000 5,15 5,14 4,95 2026-11-12 3Y 2029/C 15 000 34 232 15 000 5,50 5,49 5,47 2026-11-12 5Y 2033/C 25 000 54 300 25 000 5,39 5,38 5,37 2026-10-22 15Y 2041/A 20 000 25 660 9 000 5,63 5,61 5,58 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: Vladislav Zolotov