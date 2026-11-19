Központi információs oldalt hozott létre csütörtökön a kormány: arról lehet tájékozódni, hogy hol, milyen formában kaphat segítséget az, aki a téli hideg miatt veszélybe kerül.

A tel.kormany.hu oldalon megtalálhatók a segítségnyújtó intézmények elérhetőségei, a tűzifaprogram részletei, a legfrissebb közlekedési információk és az aktuális időjárás-jelentések is.

A kormány tájékoztatása szerint az otthontalanokat ellátó menedékhelyek országszerte megerősített szolgálattal működnek.

Emellett novembertől április végéig további időszakos férőhelyeket biztosítanak minden szociális bentlakásos intézményben, a téli időszakban pedig sehol sem kell alkalmazni a férőhelyek 105 százalékára vonatkozó befogadási korlátot.

A hajléktalan emberek lakcímtől és tartózkodási helytől függetlenül igénybe vehetik a számukra biztosított szociális szolgáltatásokat.

A kormány tájékoztató oldala jelzi:

A hajléktalan emberek lakcímtől és tartózkodási helytől függetlenül igénybe vehetik a számukra biztosított szociális szolgáltatásokat.

Aki veszélyben lévő embert lát Budapesten vagy Pest megyében, a Menhely Alapítvány éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálatának számát hívhatja: 06-1-338-4186

Vidéki városokban, régiókban vagy kistelepüléseken a hajléktalan embereket segítő regionális diszpécserszolgálatok illetékesek:

Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében: Utcai Szociális Segítők Egyesülete 06-34-511-028

Utcai Szociális Segítők Egyesülete 06-34-511-028 Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében: Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 06-92-323-000

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 06-92-323-000 Baranya, Somogy és Tolna megyében: TÁMASZ Alapítvány Pécs 06-72-233-169

TÁMASZ Alapítvány Pécs 06-72-233-169 Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 06-46-530-268

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 06-46-530-268 Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 06-70-505-8080

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 06-70-505-8080 Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Periféria Egyesület 06-42-504-618

A Szociális és Családügyi Minisztérium a Hajléktalanokért Közalapítványon keresztül támogatja a hajléktalan embereket segítő alapítványok munkáját. A támogatásért cserébe az alapítványok vállalják a regionális diszpécserszolgálatok működtetését, a hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentések fogadását, valamint az utcai szociális munka és az intézmények közötti koordinációt.

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