Azt fontolgatja az Egyesült Államok, hogy növeli az Európába irányuló dízel- és olajexportját – mondta Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter csütörtökön Varsóban, a Transzatlanti Energiaügyi Együttműködési Partnerségi találkozón (P-TEC).

Azt fontolgatja az Egyesült Államok, hogy növeli az Európába irányuló dízel- és olajexportját – mondta Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter csütörtökön Varsóban, a P-TEC találkozón.

Fontolgatjuk-e, hogy növeljük az olaj- és dízelexportot Európába? Abszolút

– mondta a miniszter a sajtótájékoztatón, amit a Reuters írt meg.

A dízel világpiaci ára a szűkös kínálat és a geopolitikai feszültségek miatt rekordszinten mozog, miközben a benzin ára zuhan. A Portfolio csütörtökön írta meg, hogy az amerikai benzin nyolc hónapos mélypontra esett, a magyar kutakon pedig 2022 vége óta nem látott különbség alakult ki a benzin és a dízel ára között: 588 forint, illetve 699 forint literenként.

Címlapkép forrása: Shutterstock