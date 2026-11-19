A városvezető tájékoztatása szerint eddig egy hazai és egy nemzetközi érdeklődő jelzett bizonytalanságot a futballklub körül kialakult helyzet miatt. A lehetséges vevők azután kértek több időt a döntésre, hogy egy – a polgármester által alaptalannak nevezett – feljelentés, valamint az ügyészség határozata nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálatot indított. Ez a folyamat mind az értékesítést végző önkormányzat, mind a befektetők dolgát megnehezíti. A határidő kitolásával a város lehetőséget kíván biztosítani a pályázóknak arra, hogy közvetlenül ismerhessék meg a tényeket, és megbizonyosodjanak a feljelentés megalapozatlanságáról.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, hogy a Fehérvár FC objektív jogi helyzetét illetően nincsenek kételyeik, az eljárás által okozott bizonytalanság és a klub jó hírnevében esett kár azonban

negatívan befolyásolhatja a piaci érdeklődőket.

Ha emiatt meghiúsul az értékesítés, akkor önkormányzatunk bírósághoz fordul és érvényesíteni fogja a kárigényét, mert ez több száz millió forint is lehet

– fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy a város elsődleges célja továbbra sem a pereskedés, hanem egy stabil, új tulajdonos megtalálása.

Címlapkép forrása: Portfolio