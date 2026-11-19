Egyezségre jutottak a felek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának csütörtöki ülésén. A Portfolio információi szerint 2027-ben 7,5%-kal 347 ezer forintra emelkedik a bruttó minimálbér összege, ami megegyezik a korábbi értesüléseinkkel.

Értesülésünk szerint a garantált bérminimum pedig 6,1%-kal 396 ezer forintra emelkedhet a munkaadók és munkavállalók képviselőinek csütörtöki egyeztetésén kialakult megállapodás értelmében.

Egy érdekes pont is bekerülhetett a megállapodásba,

egyfajta bérajánlás, aminek a mértéke 5% lenne általánosan.

A munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek közös célként fogalmazták meg, hogy a versenyszférában átlagosan 5%-kal emelkedjenek a bérek. Ez ugyanakkor nem jelent minden vállalkozásra egyformán érvényes elvárást, a fizetések növelésének mértéke ugyanis a cégek és az ágazatok pénzügyi lehetőségeitől is függ. A törekvés célja, hogy a dolgozók keresete vásárlóerőben is növekedjen.

Kármán András is megszólalt

Kármán András pénzügyminiszter cikkünk megjelenésével egy időben Facebook-posztjában jelentette be:

a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ülésén megegyeztünk a jövő évi minimálbér és bérminimum összegéről. A megállapodás aláírására a jövő héten kerül sor.

A kormány a 2027. évi bértárgyalások során a munkavállalói jövedelmek érdemi növelése és a vállalkozások teherviselő képességének megőrzése közötti egyensúly kialakítására törekedett - tette hozzá.

A megállapodás alapján a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 000 forintra, míg a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 000 forintra emelkedik. A tervezett adójóváírással együtt, az egyéb személyi jövedelemadó-kedvezményekre nem jogosult munkavállalók esetében a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, havi közel 37 ezer forinttal, a garantált bérminimumé pedig 13,3 százalékkal, havi mintegy 33 ezer forinttal növekedhet. Mindez úgy biztosíthat jelentős nettó keresetnövekedést, hogy a bruttó bérek mérsékeltebb emelkedése a gazdaságilag sérülékenyebb munkáltatók számára is kezelhetőbb többlet terhet jelent - részletezte a tárcavezető.

A miniszter értékelése szerint "a kezdetben jelentősen eltérő munkáltatói és munkavállalói álláspontok közelítése eredményeként olyan háromoldalú megállapodás jött létre, amely egyszerre szolgálja a munkavállalók vásárlóerejének növekedését, a foglalkoztatás stabilitását és a szabályozás széles körű társadalmi legitimációját".

Fontos tervet is belengetett a miniszter:

Az idei év lezárta után a felek közösen dolgoznak egy középtávú, képletalapú megegyezésen is, ami garantálni tudja a nominális bérek gazdasági teljesítőképességéhez igazodó, ugyanakkor méltányos meghatározását.

Egyeztetnek a felek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának csütörtöki ülésén. Forrás: Kármán András Facebook-oldala

Megszólalt a Szociális és Családügyi Minisztérium



A minisztérium közölte: a kormány a korábbi 3 éves bérmegállapodás felülvizsgálatát "a megváltozott makrogazdasági körülményekre figyelemmel, a szociális partnerekkel együttműködésben" végezte.

Benne volt a levegőben

A véglegesített megállapodás összevág lapunk pár nappal ezelőtti értesüléseivel, amiben szintén 347 ezer forintos minimálbérről írtunk.

Az elmúlt VKF ülésekről ezekben a cikkeinkben számoltunk be korábban:

Újabb hároméves megállapodást sürgetnek a szakszervezetek



A LIGA Szakszervezetek szerint a tervezett adójóváírásnak köszönhetően a nettó minimálbér 2027-ben elérheti a nettó rendszeres átlagkereset 50 százalékát, miközben a bruttó minimálbér esetében ez a cél továbbra sem teljesül. Hatvani Jácint, a szervezet elnöke hangsúlyozta: a szakszervezetek a munkáltatók teherbíró képességére tekintettel engedtek a korábbi hároméves bérmegállapodásban rögzített emelési célokból. A szakszervezeti vezető ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon a bérek nagyobb mértékben maradnak el az eurózóna szintjétől, mint amit a termelékenységi különbségek indokolnának. A munkavállalói oldal ezért újabb hároméves bérmegállapodást szorgalmaz, amelynek célja, hogy a bruttó minimálbér is elérje a rendszeres bruttó átlagkereset felét.

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