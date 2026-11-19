Több hetes tárgyalássorozat után megszületett a jövő évi bérekről szóló megállapodás a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A várt inflációnál nagyobb mértékben emelkedhetnek a bérek, de egyik fél sem lehet maradéktalanul elégedett.
A minimálbér 7,5 százalékkal, a garantált bérminimum 6,1 százalékkal emelkedhet jövőre.
Nagyon messziről indultak a felek, még októberben, az első tárgyaláskor. A munkáltatói szövetségek akkor még 4 százalékos emelést javasoltak mind a minimálbérre, mind a garantált bérminimuma. Azzal érveltek, hogy a tervezett szja-csökkentés (adójóváírás) miatt valójában nagyobb mértékben nő majd a legalacsonyabb keresetűek nettó fizetése. A szakszervezetek ezzel szemben 14 százalékos béremelést kértek a minimálbérre úgy, ahogy az előző kormány idején kötött, 3 éves bérmegállapodásban szerepelt.
Többszöri tárgyalási forduló és az ajánlatok lassuló közeledése után ma megegyeztek, este 18 óra után csaptak egymás kezébe a felek. Egyelőre egy szándéknyilatkozatot írtak alá.
- Ezek szerint a minimálbér 2027-ben 7,5 százalékkal, bruttó 347 ezer forintra emelkedik,
- míg a garantált bérminimum 6,1 százalékkal lesz magasabb, és bruttó 396 ezer forintban állapították meg.
Mivel a minimálbér adózása a korábbi 15 százalékról 9 százalékra mérséklődik, így nettóban 37 ezer forinttal emelkedik a legalacsonyabb keresetűek bankszámlára kapott pénze. A garantált bérminimumnál is lesz némi adócsökkentés, ott a jelenlegi számításoknál 33 ezer forinttal lesz több a nettó fizetés az idei évhez képest.
A bérmegállapodás azt is jelenti, hogy a minimálbér kétszereséig, tehát bruttó 694 ezer forintos havi fizetésig csökkenhet a személyi jövedelemadó terhelés, afölött viszont marad a 15 százalékos szja.
A szándéknyilatkozatban szerepel az is, hogy a munkáltatói és munkavállalói szervezetek, egységesen 5 százalékos, általános béremelést javasolnak a versenyszféra cégei számára, persze a teherbíróképesség függvényében.
„Nehéz időszak volt ez az egyeztetés, nehéz volt közelíteni az álláspontokat egymáshoz. Segítette a közeledést, hogy még volt egy korábbi, létező, 3 éves bérmegállapodás. Még a mai napon is próbáltunk jobb pozíciót elérni a garantált bérminimumosok számára. Végül ezekben a számokban sikerült megegyeznünk. Ezzel együtt egy jó megállapodást kötöttünk, mert egyik fél sem elégedett teljesen” – mondta el meglátásait a bértárgyalások után Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.
Hasonlóképp nyilatkozott Kalmár Ákos, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökségi tagja is. „A tárgyalások végeredményével mindkét fél mérsékelten lehet elégedett, hiszen a megállapodás létrejöttéhez munkáltatói és munkavállalói oldalról egyaránt jelentős engedményekre volt szükség. A munkáltatók a megállapodás érdekében teherbíró képességük határáig mentek el, ezért ez a megállapodás teljes mértékben kimeríti a munkáltatói oldal lehetőségeit” – összegezett a munkáltatói szervezet elnökségi tagja.
Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a bruttó minimálbér tekintetében nem, de a nettó minimálbér tekintetében sikerült teljesíteni azt az elvárást, hogy Magyarország eleget tegyen a ratifikált minimálbér-irányelvnek
– kommentálta Hatvani Jácint, a LIGA Szakszervezetek elnöke a mai tárgyaláson elért eredményeket.
A szakszervezeti vezető hozzátette: a rendszeres bruttó átlagkereset 2027-re az előrejelzések szerint 757 ezer forint lesz, ez nettóban 503 405. A minimálbér nettója pedig pont ennek a fele, 251 703 forint lesz, tehát ez a cél teljesült.
„A cél természetesen megmarad, szeretnénk, ha a bruttó értékre is igaz lenne mindez, és a minimálbér elérné a rendszeres átlagkereset 50 százalékát, de megértjük a gazdaság és a munkáltatók aggályait, és engedtünk a hároméves megállapodás által meghatározott értékekből” – összegzett Hatvani Jácint.
Mindkét fél azt mondta, hogy bár most szándéknyilatkozatot fogadtak el, de jövő héten mindenképpen aláírják a bérmegállapodásról szóló szerződést is.
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