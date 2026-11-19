Az elmúlt 5 év legalacsonyabb minimálbér-emelésében állapodott meg a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma csütörtökön este.
A megegyezés szerint a minimálbér 2027-ben 7,5 százalékkal, bruttó 347 ezer forintra emelkedik.
Utoljára 2021-ben, a Covid-válság miatti gazdasági sokk időszakában volt alacsonyabb a legkisebb fizetések emelkedési üteme, akkor 4%-os.
Ahogy a fenti grafikonon látható, 2021 után 9 és 20% közötti emeléseket láttunk a minimálbér esetében. Ez azonban a gazdaság teljesítőképességéből egyáltalán nem következett, sokszor inkább politikai döntés volt a legkisebb bérek erőltetett emelése.
A Tisza-kormány azonban új gazdaságpolitikai irányvonalat követ.
- Ahogy a Portfolio már október közepén megírta, ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor a csatlakozás előtti néhány évben sokkal kisebb, egyszámjegyű béremelkedésben érdemes gondolkodni. A gyors béremelés ugyanis túl magas inflációt eredményezhet, és miután az alacsony pénzromlás csatlakozási feltétel, így nincs tere a gyors béremelésnek. (Erről majd még írunk később.)
- A kabinet néhány hete kiadott előrejelzéséből már lehetett sejteni, hogy nem lesz túl magas a minimálbér emelése. A Tisza-kormány 2030-ig tartó kitekintése szerint ugyanis a következő években visszafogott béremelkedés lesz Magyarországon. Azzal számolnak, hogy az átlagkereset idei, 9% feletti növekedése jövőre 5,6% közelébe lassul.
A nominális bérnövekedés lassan mérséklődik, és a termelékenységgel összhangban lévő szinten stabilizálódik
– állt a kormány előrejelzésében.
A béremelkedés tehát a kormány tervei szerint jövőre évtizedes mélypontra süllyed. A mai bérmegállapodással pedig ez akár könnyen valósággá is válhat, hiszen a minimálbér 7,5, illetve a garantált bérminimum 6,1%-os emelése nem jelent majd óriási bérfelhajtóerőt a többi bérkategóriában sem.
A legkisebb bérek emelése ugyanis nemcsak azért fontos, mert közel 1 millió ember kap minimálbért vagy bérminimumot, hanem azért is, mert egészen a mediánbérig nagy hatással van a fizetésekre. A képlet egyszerű: a bértorlódás elkerülése végett a cégeknek a magasabb keresetűek fizetését is meg kell emelni, hogy ne csússzanak le a minimálbéresek vagy a bérminimumosok szintjére. Ahogy az alábbi ábrán is látszik, kifejezetten erős a korreláció a minimálbér és az átlagbér alakulása között.
Az alacsonyabb kerestű dolgozók számára a jó hír az, hogy a bruttó bérek kismértékű emeléséből nem sokat fognak érezni.
Mivel a minimálbér adózása a korábbi 15%-ról 9-re mérséklődik, így nettóban 37 ezer forinttal emelkedik a legalacsonyabb keresetűek bankszámlára kapott pénze. A garantált bérminimumnál is lesz némi adócsökkentés, ott a jelenlegi számításoknál 33 ezer forinttal lesz több a nettó fizetés az idei évhez képest. Ezzel a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, a garantált bérminimumé pedig 13,3 százalékkal nő.
Vagyis az alacsony keresetű munkavállalók valójában 2027-ben hasonlóan nagy béremelkedést fognak tapasztani, mint 2022 és 2024 között.
Mekkora béremelésekkel számol a kormány?
A Tisza-kormány múlt hónapban közzétett dokumentuma szerint a kormány azt szeretné, hogy a bérek a termelékenységgel összhangban emelkedjenek. A korábbi évek kiugró inflációja és a feszes munkaerőpiac a versenyszféra nominális béreit jelentősen megemelte, ez azonban a tervek szerint nem folytatódik:
a versenyszféra bérdinamikája 2027-ben 6%-ra lassul, majd 2028-ban tovább csökken. A mai egyezséggel ez jó eséllyel meg is valósulhat.
Az elemzés a termelékenység alakulását a magyar gazdaság egyik legnagyobb gyengeségének tartja. A magyar termelékenységnövekedés 2010 óta jelentősen lemaradt a régiós versenytársakétól, és a 2015–2025 közötti időszakban Magyarország éves átlagban több mint egy százalékponttal lassabban nőtt Lengyelországnál, ami szerintük teljes egészében az alacsonyabb termelékenységbővülésre vezethető vissza.
A cél az, hogy a termelékenység növekedése gyorsuljon. A javulást a verseny erősítésétől, az egyenlő feltételektől, a célzottabb vállalati támogatásoktól, a kkv-k fejlesztésétől és az uniós források hatékony felhasználásától várják.
Nos, mindebből az a kép rajzolódik ki, hogy a kabinet jövedelempolitikáját a termelékenység és az infláció alakulása fogja alakítani.
Vagyis a termelékenység bővülését érdemben meghaladó reálbér-növekedési pályában nem gondolkodik a kormány.
|Munkatermelékenység, infláció, bérnövekedés
|2025
|2026
|2027
|2028
|2029
|2030
|Munkatermelékenység növekedése, %
|1,3
|2,4
|2,4
|2,5
|2,7
|2,8
|Infláció (fogyasztói árindex, éves átlag), %
|4,4
|1,7
|3
|2,5
|2,5
|2,5
|Bruttó átlagkereset növekedése, %
|9
|9,2
|5,6
|5,3
|5,3
|5,3
|Forrás: Pénzügyminisztérium
Mekkora béremelkedés fér bele ebbe a történetbe?
Ahogy fent láttuk, a következő 2-3 év béremelési tempója jóval visszafogottabb lesz, mint amit az elmúlt években láttunk. A munkavállalók joggal vethetik fel a kérdést, hogy mi kellene a tartósan 10%-os béremeléshez (árfolyam-leértékelődés nélkül)? Hogyan lehetne ennyit emelni a termelékenységen?
Ha kétszámjegyű béremelkedést szeretnének fenntartani, akkor ahhoz, hogy teljesítsük az árfolyam-stabilitásra és az alacsony inflációra vonatkozó feltételeket – vagyis azokat a célokat, amelyek az euró bevezetéséhez szükségesek –, 8% körüli éves termelékenység-növekedésre lenne szükség. Magyarországon az elmúlt évtizedekben ilyen jelentős termelékenységnövekedésre nem volt példa, de egyébként sem jellemző a felzárkózó – hozzánk hasonló jövedelmi szinten lévő – országokra sem, hogy ekkora termelékenységnövekedést érjenek el.
Az elmúlt években 1-2% közötti volt a termelékenység növekedése hazánkban, de volt olyan időszak is, amikor tartósan stagnált, így nem reális, hogy hirtelen minimum triplázódna vagy négyszereződne a ráta. Az egészséges gazdasági növekedést felmutató régiós országokban is nagyjából 2-3%-os a termelékenység növekedése hosszabb távon, ami ugyanekkora mértékű infláció mellett
legfeljebb 6%-os (nominális) béremelkedéssel konzisztens.
De még a nálunk jóval alacsonyabb jövedelmi szintről induló felzárkózó országokban is kifejezetten ritka dolog a 6-8%-os termelékenységnövekedés. Kína, Dél-Korea vagy Tajvan néhány évig képes volt erre. Ezek az országok gyors felzárkózási szakaszban voltak: rengeteg munkaerő áramlott a mezőgazdaságból az iparba, a beruházási ráta a GDP 30-40%-át is elérte, és az exportpiaci verseny kikényszerítette a technológiaátvételt.
Magyarország ezzel szemben egy olyan közepes jövedelmű gazdaság, ahol a szerkezetváltás nagy része lezajlott a rendszerváltás utáni időszakban, nem vagyunk extrém távol a technológiai élvonaltól és a foglalkoztatás már magas. Vagyis nem igazán reális a termelékenység extrém gyors, 6-8%-os növelése.
Ettől függetlenül nincs más út a felzárkózáshoz, csakis a termelékenység emelése. A növekedés extenzív forrásai kifulladtak, a foglalkoztatás alig növelhető tovább, miközben a fiatalok képzettségi szintje lemaradt az EU-tól. Mindez azt is mutatja, hogy van tere a termelékenységi ugrásnak, az 1-2%-os szintről akár 3-4%-ot is elérhetünk. Ez azonban nem 10% feletti béremelkedéssel konzisztens, hanem – stabil árak és árfolyam mellett – jó esetben ennek valamivel több, mint a felével.
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