Az igazgatótanács szerdán tájékoztatta a munkatársakat a döntésről, alig két hónappal azután, hogy szeptemberben bejelentették a stratégiai lehetőségek felülvizsgálatát. A vezérigazgatói feladatokat a több mint négy év után távozó Sarhan helyett ideiglenes ügyvezetőként Mark Neil veszi át, aki a jövő év végéig tartó leépítési és átmeneti időszakot felügyeli majd.

A SkyShowtime-ot 2021-ben alapította a Comcast és az akkor még ViacomCBS néven működő médiavállalat. A szolgáltatást átfogó szórakoztató platformnak szánták az európai piacra, amely több mint tízezer órányi tartalmat kínált a Showtime, a Nickelodeon, a Paramount Pictures, a Paramount+, a Sky Studios, a Universal Pictures és a Peacock kínálatából.

Az indulás óta azonban a streamingpiac gyökeresen átalakult, és a tulajdonosok stratégiai lépései is okafogyottá tették a vegyesvállalat fenntartását.

A Comcast idén júniusban jelentette be, hogy két független vállalatra válik szét. A jövő év során lezáruló folyamat eredményeként az NBCUniversal és a Sky tartalomgyártó üzletág teljesen különválik a cég távközlési hálózati tevékenységétől. Eközben az egykori ViacomCBS – a Paramount Global névváltást követően – a David Ellison vezette Skydance égisze alatt egyesült a Warner Bros. Discoveryvel.

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A Skydance így az HBO Max és a Paramount+ révén világszerte már 203 millió előfizetővel rendelkezik, amellyel közvetlenül a Netflix, az Amazon és a Disney+ ligájában játszik. A hatalmasra duzzadt portfólióban a korábban húzónévnek számító Showtime márka teljesen háttérbe szorult.

A dolgozóknak küldött belső levélben az igazgatótanács azzal indokolta a bezárást, hogy a globális platformok folyamatos terjeszkedése, valamint a tartalmakba, a technológiába és a sportközvetítésekbe irányuló hatalmas beruházásai miatt a SkyShowtime-hoz hasonló regionális szereplők számára rendkívül nehézzé vált a hosszú távú sikerhez szükséges méretgazdaságosság elérése. A szolgáltatás a 2027 végi leállásig a megszokott módon működik tovább az előfizetők számára, miközben a munkavállalói egyeztetések a helyi előírásoknak megfelelően, országonként eltérő ütemezéssel zajlanak.

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