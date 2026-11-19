A Magyar Közlönyben megjelent szabályozás alapján a juttatás elosztásakor érvényesül az arányosság elve, vagyis az állam azokat támogatja jobban, akik szerényebb jövedelemmel rendelkeznek. A kiegészítő támogatás teljes összegét négy év alatt, lépcsőzetesen építik fel. Jövőre a megcélzott keret 25 százalékát, 2028-ban a felét, 2029-ben a 75 százalékát, míg 2030-ban már a teljes összeget folyósítják.

Azok a nyugdíjasok, akiknek a havi ellátása nem éri el a 250 ezer forintot, jövőre 50 ezer forintot kapnak a kártyájukra. Ez a juttatás évente 50 ezer forinttal nő, így 2030-ra eléri az évi 200 ezer forintot. A 250 ezer és 500 ezer forint közötti ellátással rendelkezők esetében az induló támogatás jövőre 25 ezer forint lesz, amely évente 25 ezer forinttal emelkedve 2030-ra évi 100 ezer forintra bővül.

A nyugdíjas SZÉP-kártya felépítésének bejelentett módja Érintett ellátások együttes havi összege 2027. 2028. 2029. 2030-tól évente Legfeljebb 250 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 250 000 Ft felett, de 500 000 Ft alatt 25 000 Ft 50 000 Ft 75 000 Ft 100 000 Ft Forrás: Portfolio-összesítés.

A mintegy 2,2 millió nyugdíjast érintő program jövőre 89,5 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent.

A 2027-es összegeket legkésőbb október 31-ig utalják el a jogosultaknak.

A kártyáról készpénz nem vehető fel, a keret azonban rendkívül sokoldalúan felhasználható lesz. A hagyományos szálláshelyek mellett meleg ételre – étteremben, cukrászdában, menzán vagy akár házhoz rendelve –, továbbá kulturális és szabadidős programokra, például színház-, koncert-, mozi-, állatkerti és múzeumi belépőkre is költhető. Emellett a juttatás fürdőkben, gyógyfürdőkben, valamint a fizikai közérzetet javító egészségügyi szolgáltatásokra, többek között fogászati kezelésekre, diagnosztikára és fizioterápiára is fordítható.

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