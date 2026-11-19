A magyar tárcavezető a látogatás kapcsán felidézte, hogy a lengyel diplomácia vezetőjének legutóbbi, tizenkét évvel ezelőtti budapesti útján is találkoztak. Akkor azonban még Martonyi János egykori külügyminiszter delegációjának tagjaként vett részt az egyeztetésen.

Orbán Anita különleges élménynek nevezte, hogy ezúttal már közvetlen hivatali partnerként fogadhatta Radosław Sikorskit a magyar fővárosban. A miniszterelnök-helyettes a két ország közötti kapcsolatok újjáépítésének jelentőségét hangsúlyozva kiemelte, hogy "mi lehetünk annak a képviselői, hogy az ezeréves múltra visszatekintő magyar-lengyel barátságot újra megfelelő szintre hozzuk kulturális, politikai, gazdasági és minden értelemben."

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