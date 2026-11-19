Általános országos sztrájkot hirdetett péntekre Olaszország legnagyobb szakszervezeti föderációja, a CGIL, amely az oktatást, az egészségügyet, a városi tömegközlekedést és a vasutakat is érinti, a légi közlekedést viszont nem. A szakszervezet többek között biztonságos munkahelyekért, magasabb bérekért és nyugdíjakért, igazságos adózásért, a drágulás megfékezéséért, valamint a fegyverkezés helyett a békéért lép fel. Az október 12-i után ez lesz a második általános sztrájk, amelyhez több más szakszervezet is csatlakozik, száz városban pedig felvonulásokat tartanak. Rómában Maurizio Landini, a CGIL főtitkára mond beszédet, miközben a parlamentben a jövő évi költségvetésről vitáznak. A vasutasok péntek este kilenctől huszonnégy órán át sztrájkolnak, de a nagysebességű járatok egy része közlekedik.

Az oktatást, az egészségügyet, a városi tömegközlekedést és a vasutakat is érinti a CGIL szakszervezeti föderáció által péntekre Olaszországban meghirdetett általános országos sztrájk, de a légi közlekedésre nem vonatkozik.

A legnagyobb olasz érdekképviselet a munkabeszüntetést a "biztonságos, méltóságteljes és nem ideiglenes munkahelyekért, a magasabb bérekért és nyugdíjakért, az igazságos és progresszív adózásért, a drágulás leállításáért, a tényleg a közt szolgáló egészségügyért, az oktatáshoz való jogért, a lakhatási jogért, valamint a békéért a fegyverkezés ellen" hirdette meg.

Az október 12-i után ez lesz a CGIL vezette második általános sztrájk, amelyhez több más szakszervezet is csatlakozik. Száz városban menetet tartanak, Rómában a Forum Romanumnál Maurizio Landini, a CGIL főtitkára mond beszédet, miközben a római parlamentben a jövő évi költségvetés vitája folyik.

A sztrájkkal egy időben a diákok is az utcára vonulnak.

Jól teszik, ha a tőlük ma megtagadott jövőt megvédik maguknak

- hangoztatta Maurizio Landini.

A sztrájk érinti az oktatást, egészségügyet és a tömegközlekedést. A buszok, metró, villamosok esetében minden városban más lesz a sztrájk és a reggeli és esti csúcsforgalomban biztosított vonalak idősávja. A vasutasok munkabeszüntetése péntek este kilenckor kezdődik, és huszonnégy óráig tart, de a nagysebességű járatok egy része biztosított.

A sztrájk nem érinti a légi közlekedést.

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