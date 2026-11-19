Matolcsy György letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) - tájékoztatta a főügyészség csütörtökön az MTI-t

Emlékeztettek arra: a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban

a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnöke és két társa 2026. október 23-a óta van letartóztatásban.

A közleményben felidézték, hogy a nyomozó főügyészség az úgynevezett "MNB-ügy" - 2025. február 28-án az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő kezelésében lévő Közép-Európai III. Magántőkealap között az OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeire vonatkozóan kötött értékpapír-kölcsönszerződéssel összefüggő - egyik szálát érintően 2026. október végén összetett bűnügyi akciót hajtott végre. Ennek során az ügyben a nyomozó főügyészség indítványára a bíróság egy hónapra elrendelte a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjének, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvéd letartóztatását.

A gyanúsítottaknál a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását - a szökés és a bűnismétlés mellett - az eljárás meghiúsításának fokozott veszélye indokolta. A nyomozó főügyészség két gyanúsított letartóztatásának három hónappal történő meghosszabbítását indítványozta, mert megítélésük szerint a kényszerintézkedés elrendelésének indokai nem változtak, a meggyanúsított ügyvédet érintően a főügyészség az eljárás állására figyelemmel - a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazása mellett - a lakóhelyre korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt - írták.

A jegybank jelenlegi vezetése mellett az Állami Számvevőszék is feljelentést tett az ügyészségen az MNB-alapítványok ügyében, párhuzamosan a 2025 márciusában nyilvánosságra hozott ÁSZ-jelentéssel, amely a jegybank, illetve az általa alapított Pallas Athéné alapítványok és a Neumann János Egyetemért Alapítvány működésével foglalkozott. Az ügyben 2025. március 21-én a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda elindította a nyomozást, amelyet 2026. április 21-én a Legfőbb Ügyészség ügyészi hatáskörbe vont. Az eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) folytatja tovább.

A Matolcsy György vezette jegybank által 2014-ben létrehozott, 2019-ben összeolvadt Pallas Athéné alapítványok (PADME) vagyonkezelője, az Optima Befektetési Zrt. csaknem 500 milliárd forintnyi közpénzzel gazdálkodott. Az átláthatatlan cég- és befektetési struktúrán keresztüli, az ÁSZ szerint bűncselekmény gyanúját is felvető működés mintegy 150 milliárd forint veszteséget okozott, amelynek egy része Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám környezetéhez került, a PADME és az Optima pedig a fizetésképtelenség szélére sodródott. 2026. augusztus 13-án az MNB átadta az ügyészségnek azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt, az Optima-csoport és a Quartz-csoport közötti értékpapírkölcsön-ügylettel kapcsolatban rendelkezésre állnak.

Az MNB előző vezetéséhez kötődő alapítványi vezetés a jegybankelnök-váltás előtti utolsó napokban a PADME Alapítvány vagyonának jelentős részét megpróbálta kivonni az Optima irányítása alól, hogy azt a Quartz Alapkezelőhöz helyezze át. Az ügyletet az új jegybanki és alapítványi vezetés megakadályozta, majd 2025 áprilisában büntetőfeljelentést tett. Az ügyben a KNYF 2026. szeptember 22-én újabb eljárási cselekményeket, köztük kutatást és lefoglalást végzett a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben, majd október 21-én az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy György, akit a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgattak ki, és gazdasági csalás bűntettével, továbbá hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítottak meg. Őrizetbe vették még a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét és az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet.

Az ügyészség nemzetközi elfogatóparancsokat adott ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen. Utóbbi a K-Monitor ismertetése szerint korábban az MNB-alapítványok pénzét kezelő Optima Zrt. vezetője volt. A Válasz Online közölte, információi szerint Matolcsy György volt jegybankelnök mellett Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját és Matolcsyék állandó jogi képviselőjét, Sándor Tamást vették őrizetbe. A történtek nyomán az Országgyűlés is vizsgálóbizottságot hozott létre az MNB működésével kapcsolatos visszaélések feltárára érdekében.

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