Továbbra is nagyon alacsony, 200 ezer fő alatti az Egyesült Államokban a heti munkanélkülisegély-kérelmek száma. A Philly Fed konjunktúraindexe szerint az üzleti feltételek alig változtak, a vállalati beruházási költések mutatója viszont 34,9-ről 18,9 pontra esett vissza. Javultak a foglalkoztatási kilátások, az új megrendelések azonban romlottak, az árnyomást jelző részindex pedig 43,2-ről 58,2 pontra ugrott. A friss adatok összhangban vannak a többi mutatóval, amelyek szerint az amerikai növekedés elsősorban a vállalati beruházások oldaláról lassulni kezdett. A decemberi kamatdöntés szempontjából a számok legfontosabb üzenete, hogy a gazdaságban továbbra is erős az árnyomás.

A munkanélkülisegély-kérelmek száma szinte változatlanul valamivel 200 ezer fő alatt alakult, ami nagyon alacsonynak számít. Ezzel egyidejűleg érkezett a Philly Fed konjunktúraindexe, ami alapján az üzleti feltételek alig változtak a vállalat beruházási költések viszont 34,9-ről 18,9 pontra esetek vissza. Ezzel együtt a foglalkoztatottsági kilátások javultak, az új megrendelések romlottak, miközben az árnyomás nagyot emelkedett, 43,2 pontról 58,2 pontra.

Bár ez egy csak egy része az USA-nak, de amit a mostani adatok mutatnak, az egyéb adatokból is vissza tükröződik.

A jelenleg a rendszerben lévő árnyomás még magas, a vállalatok kicsit óvatosabbak és vannak jelek arra, hogy az amerikai növekedés elkezdett lassulni, elsősorban a vállalati beruházási oldalról.

A mostani adatok ennek a folyamatnak a visszatükrüződései.

A decemberi kamatdöntő ülés szempontjából a mostani adatok csak annyiban voltak fontosak, hogy megerősítik a jelenlegi árnyomás tényét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images