Személyi sofőrt keres Dubajban egy Matolcsy Ádámhoz köthető vállalat, szúrta ki az RTL Híradó. Az álláshirdetés alapján a leendő munkavállaló feladata a munkáltató családtagjainak és gyermekeinek szállítása, valamint egy több autóból álló járműflotta kezelése lenne. A pozíció azért is érdekes, mert az MNB-alapítványok ügyében gazdasági csalás gyanúja miatt körözött Matolcsy Ádám egyik magyarországi cége is részt vehet a sofőr kiválasztásában.

A hirdetés egy dubaji álláskereső portálon jelent meg, ahol a munkavégzés helyeként egy konkrét városrészt is megjelöltek. A leírás szerint az új alkalmazott egy hat-nyolc autóból álló flottáért felelne, emellett a családtagok és a gyermekek mindennapi fuvarozása is a feladatai közé tartozna. A jelentkezőktől többek között diszkréciót és precizitást várnak el.

Az RTL Híradó szerint a hirdetés később egy népszerű üzleti közösségi oldalon is megjelent, ahol már egy kapcsolattartási e-mail-címet is feltüntettek. Ez egy budapesti vállalathoz tartozik, amelynek végső tulajdonosa az RTL kutatása szerint Matolcsy Ádám. A jelentkezésekről így egy hozzá közvetlenül köthető cég dönthet.

A volt jegybankelnök fiának dubaji üzleti érdekeltségeiről és ingatlanjairól korábban több beszámoló is megjelent. Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő fényképeket is közzétett azokról a luxusingatlanokról, amelyek állítása szerint Matolcsy Ádámhoz köthetők. A politikus forrásaira hivatkozva arról beszélt az RTL-nek, hogy Matolcsy Ádám a körözése előtt feltűnő luxusban élt Dubajban, és egészen a közelmúltig időnként Magyarországra is hazalátogatott. Arról azonban nincs információja, hogy az elmúlt hetekben hol tartózkodott.

Matolcsy Ádám ellen októberben adtak ki elfogatóparancsot az MNB-alapítványokkal kapcsolatos büntetőeljárásban.

A hatóságok különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás gyanúja miatt keresik.

Október 27-én az európai és a nemzetközi elfogatóparancs is életbe lépett ellene. Édesapját, Matolcsy György volt jegybankelnököt az ügyben korábban letartóztatták, a bíróság pedig november elején másodfokon is fenntartotta a kényszerintézkedést.

Az RTL Híradónak nyilatkozó korábbi rendőrségi nyomozó szerint az ilyen álláshirdetések a hatóságok munkáját is segíthetik. A hirdetésben szereplő cégek, kapcsolattartók és egyéb adatok ugyanis támpontot adhatnak a körözött személy kapcsolatrendszerének feltérképezéséhez, és akár a tartózkodási helyének felderítéséhez is hozzájárulhatnak.

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