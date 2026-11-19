A magyarországi online kiskereskedelem bruttó 2100 milliárd forintot meghaladó éves forgalmából már több mint 20 százalék az Európai Unión kívüli, főként kínai webáruházak forgalma - ismertette Madar Norbert, a PwC Magyarország igazgatója a legújabb Digitális Kereskedelmi Körkép tanulmány adatai alapján.
A Digitális Kereskedelmi Szövetség (DKSZ) csütörtöki budapesti rendezvényén a szakértő elmondta: Magyarországon mintegy 4,4 millióan vásárolnak online, tehát rendelnek évente legalább egyszer. A vevők alig negyede tekinthető rendszeres vásárlónak, de ők adják a csomagforgalom 77 százalékát. Az online vásárlók átlagéletkora 51 év, 35 százalékuk él Budapesten vagy Pest megyében.
A rendelések száma a 2018-as 32 millió darab után több mint 100 millióra nőtt 2026-ra.
A magyar piacon több mint 30 ezer webáruház működik, ebből a legnagyobb 1600 felel a rendelési állomány 87 százalékáért, az első 100 pedig a 65 százalékáért. Az online kiskereskedelem eléri a magyar GDP 2,5 százalékát.
A 223 milliárd forintos csomagpiacot a GLS vezeti 41 százalékos árbevétel-részesedéssel, ezt a Magyar Posta követi 20 százalékkal. A csomagautomaták száma mintegy 9800 Magyarországon - ismertette Madar Norbert.
A Digitális Kereskedelmi Szövetség a rendezvényen bemutatta a Digitális Kereskedelmi Ökoszisztéma Térkép első, szakmai egyeztetésre bocsátott változatát. A térkép áttekinthetővé teszi a négy rétegből és 36 kategóriából álló rendszert, a webáruházaktól a technológiai, fizetési és logisztikai szolgáltatókon át a szabályozó intézményekig. A kezdeményezés ráirányítja a figyelmet a több mint 7000 milliárd forintos teljes vállalati árbevételt képviselő szereplők körére.
A magyar e-kereskedelemről általában a webáruházak toplistái alapján beszélnek, pedig a hazai kereskedők versenyképessége legalább annyira múlik a mögöttük álló szolgáltatókon és a szabályozási környezeten. Ehhez látni kell, ki kicsoda a piacon, ezt mutatja meg a DKSZ ökoszisztéma-térképe - fejtette ki Ocskay László, a DKSZ elnöke.
A Digitális Kereskedelmi Szövetséget a magyarországi digitális kereskedelmi ökoszisztéma meghatározó szereplői alapították: a DHL Express, a Google, a PwC, a Growww Digital, az IVSZ, a Mastercard, a Boxy és az Oander. A szövetség célja a magyar digitális kereskedelem és az e-kereskedők helyzetének javítása, a szektor átalakulásának támogatása, a magyarországi szereplők megerősítése és a nemzetközi terjeszkedés ösztönzése.
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