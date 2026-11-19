Bankmonitor Évi 130 ezer forintot kaphatsz a gyereked jövőjére Született egy gyereked és szeretnél az ő jövőjére félretenni. Nemes gondolat. És nem is gondolkodsz rosszul, mert a kamatos kamat az egyik legnagyobb előnyöd ebben, minél korábban kezded el ne

Grandio Blog Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény? A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö

Holdblog A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á

Holdblog "A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A

RSM Blog Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció 2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm

HitelesAndrás Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró

Ricardo Pénz a Covid idején Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének