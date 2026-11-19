A kormány megszünteti a sztrádakoncessziót – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncesszió felszámolásától a kabinet azt várja, hogy csökkennek a legalább 23 ezer milliárd forintra becsült állami kiadások. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban azt közölte, hogy a Magyar Közút az üzemeltetést 53, a nagyobb karbantartási munkákat pedig 61 százalékkal olcsóbban végezné el. A szerződést az Európai Bizottság is kifogásolta, mert álláspontja szerint túl kevés üzleti kockázatot hárított a koncessziós társaságra.

Az utak üzemeltetését a tervek szerint 2027. április 1-jén veszi át a Magyar Közút, az elszámolás feltételeit azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A feladatok mellett a teljes géppark és a munkatársak is a Magyar Közúthoz kerülnek, kivéve a jelenleg is bővítés alatt álló M1-es autópálya érintett szakaszát.

Másik kórházba küldhetik a beteget

Jövő év május 1-jétől változik a kórházi várólisták kezelése. Ha egy intézmény személyzet vagy felszerelés hiányában nem tudja a szakmailag megengedett határidőn belül elvégezni a beavatkozást, köteles lesz másik kórházban elérhető, korábbi műtéti időpontot felajánlani a betegnek. Ha ezt a beteg elfogadja, az eredeti kórház várólista-felelőse kezdeményezi az áthelyezését.

Jön a nyugdíjas SZÉP-kártya

Megjelent a nyugdíjas SZÉP-kártyáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A támogatás első részletét legkésőbb 2027. október 31-ig fizetnék ki, a program pedig a kormány becslése szerint mintegy 2,2 millió embert, a nyugdíjasok 97 százalékát érheti el. Az új juttatást a 14. havi nyugdíj további kiépítése helyett vezetik be.

A pontos felhasználási feltételek egyelőre nem ismertek. A szükséges jogszabályok tervezetét Kármán András pénzügyminiszternek 2027. január 31-ig kell a kormány elé terjesztenie.

Szigorítják a közfoglalkoztatás ellenőrzését

Szigorúbb ellenőrzésekre számíthatnak jövőre a közfoglalkoztatók. A 2027-es országos ellenőrzési terv szerint egy dolgozót csak egyszer lehet beszámítani az éves ellenőrzési arányba. A Szociális és Családügyi Minisztérium megtartja a korábbi 10 és 20 százalékos ellenőrzési küszöböket, ugyanakkor pontosabban szabályozza, hogyan kell a kormányhivataloknak követniük a támogatások felhasználását.

Az ellenőrök vizsgálják majd, hogy ki és mire használja a támogatásból vásárolt gépeket, mekkora a tényleges raktárkészlet, illetve visszaforgatták-e az értékesítésből származó bevételeket. A minisztérium lehetőség szerint már a programok futása alatt ellenőrizne, hogy a feltárt hibák még korrigálhatók legyenek. A változtatás egyik indoka, hogy 2025-ben 3569 ellenőrzés során összesen 33 088 főt tüntettek fel, de ebből nem derült ki, valójában hány különböző embert vizsgáltak.

Orosz dezinformációs műveletet vizsgálnak

A Külügyminisztérium vizsgálja, hogy a korábbi kormányzat milyen szerepet játszhatott a Fidesz választási kampányát segítő, feltételezett orosz dezinformációs műveletben. Az ügyben megjelent állítások szerint a magyar diplomácia közreműködésével juthattak el Szijjártó Péterhez és a kormánypártokhoz a Tisza Párt lejáratását célzó anyagok.

Készülnek az Európai Ügyészségre

A kormány törvénymódosító javaslatot nyújtott be, hogy megteremtse Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásának hazai jogi kereteit. Az előterjesztés létrehozná az európai ügyészi és a delegált európai ügyészi tisztséghez szükséges szabályozást, és ennek érdekében módosítaná a bírák és ügyészek jogállására, valamint a bírósági és ügyészségi szervezetre vonatkozó előírásokat.

Megszűnhet a dohány-nagykereskedelmi monopólium

A kormány javaslata alapján 2027. június 1-jétől megszűnhet az Országos Dohányboltellátó Kft. kizárólagos joga, így a trafikok több beszállítótól is vásárolhatnának. A társaság kártalanítás nélkül veszítené el monopóliumát, de versenypiaci szereplőként tovább működhetne. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a verseny nélkül kiválasztott vállalat eddig mintegy 67 milliárd forint nyereséget ért el.

Vitézy azt állítja, hogy Orbán Viktor személyesen figyelmeztette:

ne vegye el a trafikellátást a Lázár Jánoshoz köthető üzleti köröktől.

A törvényjavaslat a trafikok garantált árrésének szabályait is átalakítaná, a szabálytalan beszerzés miatt kiszabható bírság felső határát pedig 500 millió forintról 10 millió forintra csökkentené.

Súlyosnak nevezte az azbesztszennyezést Baka András

Baka András köztársasági elnök súlyos környezetszennyezésnek nevezte az azbesztet is tartalmazó anyaggal borított szombathelyi utcák ügyét. Az államfő szerint a probléma több ezer embert érint, átnyúlik a határokon, és a jövő nemzedékekre is hatással lehet.

Baka Szombathelyen tájékozódott a szennyezés semlegesítésének lehetőségeiről és a helyzet rendezéséről, majd szakértői kerekasztal-beszélgetésen vett részt. Úgy fogalmazott, hogy a problémára közösen és a lehető leggyorsabban kell megoldást találni. Szerinte fel kell tárni, hogyan alakult ki a helyzet, milyen veszélyekkel jár, illetve a Szombathelyen alkalmazott ideiglenes megoldások máshol is használhatók-e.

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