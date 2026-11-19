Megszólalt Cser-Palkovics András a Vidi eladásáról: amitől tartottunk, bekövetkezett
Meghosszabbítja a Fehérvár FC értékesítésére kiírt pályázat benyújtási határidejét a székesfehérvári önkormányzat, miután a múlt héten nyilvánosságra került hatósági vizsgálatok miatt két potenciális befektető is haladékot kért – közölte Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook-bejegyzésében.
Forradalmi javaslat született: bármikor kirúghatók lesznek a polgármesterek Magyarországon?
Országos aláírásgyűjtést indít a győri Tiszta Szívvel a Városért közösség annak érdekében, hogy az Országgyűlés az Alaptörvény és a vonatkozó jogszabályok módosításával tegye lehetővé az önkormányzati képviselő-testületek és a polgármesterek helyi népszavazás útján történő visszahívását – jelentette be Pintér Bence, Győr Megyei Jogú Város polgármestere egy Facebook-videóban.
Hadházy új párt alapítására készül, elégedetlen a „rendszerváltással”
Hadházy Ákos felméri, van-e társadalmi igény és szervezési lehetőség egy új ellenzéki párt létrehozására – jelentette be csütörtöki Facebook-videójában. A volt független országgyűlési képviselő közölte, hogy ha megvannak a feltételek, támogatóival közösen megalapítják a pártot. Állatorvosként továbbra is dolgozni fog, de folytatni kívánja a korrupció feltárását és a hatalom ellenőrzését.
Dönteni kellene november végéig: az élelmiszerárakat is befolyásoló lépést várnak a kormánytól
Tizenhat hazai szakmai szervezet kéri a kormánytól, hogy 2027-re csökkentse a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) és a visszaváltási (DRS) díjakat. A gyártókat, forgalmazókat és kereskedőket képviselő szövetségek szerint a 2023-ban bevezetett koncessziós modellben Európa egyik legdrágább ilyen rendszere működik Magyarországon. A magas díjak rontják a hazai cégek versenyképességét, és az élelmiszerek, italok, valamint háztartási cikkek árában is megjelennek. A szervezetek azt kérik, hogy a kormány november 30-ig hirdesse ki a döntést, mert ennek elmaradása esetén a díjak automatikusan az infláció mértékével emelkednek. Bár üdvözlik a hulladékgazdálkodási rendszer nyáron megkezdett felülvizsgálatát, szerintük a díjakat már most mérsékelni kellene.
Visszaépítik a CATL útjából elpakolt vasutat
Jövőre megkezdik a Debrecen és Nagykereki közötti 106-os vasútvonal újjáépítését, majd amint lehet, újraindítják rajta a személyszállítást – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A pályán nemcsak a síneket fektetik le újra, hanem több milliárd forint értékű karbantartási munkákat is elvégeznek a lassújelek felszámolása és a versenyképes menetidő biztosítása érdekében.
Tisza-kormány: megszüntetik a sztrádakoncessziót, változnak a kórházi várólisták
A kormány megszünteti a sztrádakoncessziót – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncesszió felszámolásától a kabinet azt várja, hogy csökkennek a legalább 23 ezer milliárd forintra becsült állami kiadások. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban azt közölte, hogy a Magyar Közút az üzemeltetést 53, a nagyobb karbantartási munkákat pedig 61 százalékkal olcsóbban végezné el. A szerződést az Európai Bizottság is kifogásolta, mert álláspontja szerint túl kevés üzleti kockázatot hárított a koncessziós társaságra.
Az utak üzemeltetését a tervek szerint 2027. április 1-jén veszi át a Magyar Közút, az elszámolás feltételeit azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A feladatok mellett a teljes géppark és a munkatársak is a Magyar Közúthoz kerülnek, kivéve a jelenleg is bővítés alatt álló M1-es autópálya érintett szakaszát.
Másik kórházba küldhetik a beteget
Jövő év május 1-jétől változik a kórházi várólisták kezelése. Ha egy intézmény személyzet vagy felszerelés hiányában nem tudja a szakmailag megengedett határidőn belül elvégezni a beavatkozást, köteles lesz másik kórházban elérhető, korábbi műtéti időpontot felajánlani a betegnek. Ha ezt a beteg elfogadja, az eredeti kórház várólista-felelőse kezdeményezi az áthelyezését.
Jön a nyugdíjas SZÉP-kártya
Megjelent a nyugdíjas SZÉP-kártyáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A támogatás első részletét legkésőbb 2027. október 31-ig fizetnék ki, a program pedig a kormány becslése szerint mintegy 2,2 millió embert, a nyugdíjasok 97 százalékát érheti el. Az új juttatást a 14. havi nyugdíj további kiépítése helyett vezetik be.
A pontos felhasználási feltételek egyelőre nem ismertek. A szükséges jogszabályok tervezetét Kármán András pénzügyminiszternek 2027. január 31-ig kell a kormány elé terjesztenie.
Szigorítják a közfoglalkoztatás ellenőrzését
Szigorúbb ellenőrzésekre számíthatnak jövőre a közfoglalkoztatók. A 2027-es országos ellenőrzési terv szerint egy dolgozót csak egyszer lehet beszámítani az éves ellenőrzési arányba. A Szociális és Családügyi Minisztérium megtartja a korábbi 10 és 20 százalékos ellenőrzési küszöböket, ugyanakkor pontosabban szabályozza, hogyan kell a kormányhivataloknak követniük a támogatások felhasználását.
Az ellenőrök vizsgálják majd, hogy ki és mire használja a támogatásból vásárolt gépeket, mekkora a tényleges raktárkészlet, illetve visszaforgatták-e az értékesítésből származó bevételeket. A minisztérium lehetőség szerint már a programok futása alatt ellenőrizne, hogy a feltárt hibák még korrigálhatók legyenek. A változtatás egyik indoka, hogy 2025-ben 3569 ellenőrzés során összesen 33 088 főt tüntettek fel, de ebből nem derült ki, valójában hány különböző embert vizsgáltak.
Orosz dezinformációs műveletet vizsgálnak
A Külügyminisztérium vizsgálja, hogy a korábbi kormányzat milyen szerepet játszhatott a Fidesz választási kampányát segítő, feltételezett orosz dezinformációs műveletben. Az ügyben megjelent állítások szerint a magyar diplomácia közreműködésével juthattak el Szijjártó Péterhez és a kormánypártokhoz a Tisza Párt lejáratását célzó anyagok.
Készülnek az Európai Ügyészségre
A kormány törvénymódosító javaslatot nyújtott be, hogy megteremtse Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásának hazai jogi kereteit. Az előterjesztés létrehozná az európai ügyészi és a delegált európai ügyészi tisztséghez szükséges szabályozást, és ennek érdekében módosítaná a bírák és ügyészek jogállására, valamint a bírósági és ügyészségi szervezetre vonatkozó előírásokat.
Megszűnhet a dohány-nagykereskedelmi monopólium
A kormány javaslata alapján 2027. június 1-jétől megszűnhet az Országos Dohányboltellátó Kft. kizárólagos joga, így a trafikok több beszállítótól is vásárolhatnának. A társaság kártalanítás nélkül veszítené el monopóliumát, de versenypiaci szereplőként tovább működhetne. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a verseny nélkül kiválasztott vállalat eddig mintegy 67 milliárd forint nyereséget ért el.
Vitézy azt állítja, hogy Orbán Viktor személyesen figyelmeztette:
ne vegye el a trafikellátást a Lázár Jánoshoz köthető üzleti köröktől.
A törvényjavaslat a trafikok garantált árrésének szabályait is átalakítaná, a szabálytalan beszerzés miatt kiszabható bírság felső határát pedig 500 millió forintról 10 millió forintra csökkentené.
Súlyosnak nevezte az azbesztszennyezést Baka András
Baka András köztársasági elnök súlyos környezetszennyezésnek nevezte az azbesztet is tartalmazó anyaggal borított szombathelyi utcák ügyét. Az államfő szerint a probléma több ezer embert érint, átnyúlik a határokon, és a jövő nemzedékekre is hatással lehet.
Baka Szombathelyen tájékozódott a szennyezés semlegesítésének lehetőségeiről és a helyzet rendezéséről, majd szakértői kerekasztal-beszélgetésen vett részt. Úgy fogalmazott, hogy a problémára közösen és a lehető leggyorsabban kell megoldást találni. Szerinte fel kell tárni, hogyan alakult ki a helyzet, milyen veszélyekkel jár, illetve a Szombathelyen alkalmazott ideiglenes megoldások máshol is használhatók-e.
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