A több mint egy évtizedig fejlesztett program iránt világszerte hatalmas az érdeklődés, amit a külföldi szabadságolási statisztikák is tükröznek. Az amerikai BambooHR nyilvántartása szerint a megjelenés napjára 13 százalékkal több szabadságkérelem érkezett a korábbi évek azonos időszakához képest, míg a német Personio 38 százalékos növekedést mért. Bár egy brit közvélemény-kutatás szerint a felnőttek 5 százaléka tervez játszani a premier napján, a GKI felhívta a figyelmet arra, hogy az előzetes felmérések gyakran túloznak, ezért a magyarországi hatásokat a helyi sajátosságok figyelembevételével becsülték meg.
Itthon a várható hatást erősen behatárolja a megfelelő eszközök elterjedtsége, a GTA VI ugyanis kizárólag PlayStation 5 és Xbox Series konzolokra jelenik meg, személyi számítógépre (PC-re) és mobiltelefonra nem. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság korábbi adatai alapján a kutatóintézet úgy számol, hogy jelenleg 280–500 ezer hazai háztartásban található meg a játék futtatására alkalmas új generációs konzol.
Az alacsonyabb hazai vásárlóerő és konszolellátottság miatt Magyarországon a foglalkoztatottak 2–4 százaléka játszhat a megjelenés napján.
A kereskedelmi adatok ugyanakkor rekordérdeklődést mutatnak, a MediaMarkt Magyarország tájékoztatása szerint ugyanis a szoftver előrendelései három-négyszeresen haladják meg egy átlagos nagy játékpremier szintjét, a PlayStation 5 konzolokból pedig már szűkösek a készletek.
Mivel Magyarországon a betegszabadsághoz már az első naptól orvosi igazolás szükséges, a munkából hiányzók túlnyomó többsége jó eséllyel rendes szabadságot vesz ki. A GKI számításai szerint óvatos becsléssel
25 ezer, középértéken 55 ezer, a felső forgatókönyv szerint pedig akár 110 ezer dolgozó maradhat otthon csütörtökön, és a hosszú hétvége reményében pénteken további 7–55 ezren hiányozhatnak.
Az érintett munkaidő értéke 1,5 és 5,5 milliárd forint közé tehető. Ezzel szemben a vásárlók az első héten 3,1–9,1 milliárd forintot költhetnek a mintegy 32 800 forintos videójátékra. Bár a bevétel nagy része külföldi kiadókhoz kerül, a vételár 27 százalékos áfatartalma révén 0,7–1,9 milliárd forint folyhat be a magyar költségvetésbe.
Nemzetgazdasági szinten a játék megjelenésének hatása elhanyagolható, legfeljebb az éves szabadságok ütemezését alakítja át átmenetileg.
A munkaerőpiaci tapasztalatok ráadásul nem egyértelműek, hiszen sem a hazai MediaMarkt, sem több német nagyvállalat nem érzékelt kiugrást a csütörtöki szabadságkérelmekben a saját dolgozói körében, az őszi légúti megbetegedések szezonjában pedig a valódi betegségeket sem lehet elkülöníteni az esetleges színlelt hiányzásoktól. A GKI szerint a távolmaradások leginkább a fiatalokat foglalkoztató ágazatokban – az informatikában, a pénzügyi szektorban, az ügyfélszolgálatokon és a kiskereskedelemben – lehetnek érezhetők. Ezt támasztják alá a nemzetközi Remote HR-platform adatai is, amelyek szerint a Z generáció körében közel duplájára nőtt a premier napjára kért szabadnapok száma az egy évvel korábbihoz képest.
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