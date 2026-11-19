A kínai állami média szeptemberi beszámolója szerint a dél-kínai Hajnan tartományban található Linglung–1 (Linglong One) reaktorban
már a fűtőelemek betöltésére és a hálózatra kapcsolásra készülnek, ami még 2026 vége előtt megtörténhet.
A China National Nuclear Corporation által alig több mint öt év alatt felépített blokk 125 megawatt villamos teljesítményű, ami nagyjából a nyolcada egy hagyományos, nagy méretű atomerőmű kapacitásának. A kis moduláris reaktorok alkatrészeit a helyszíni egyedi építés helyett gyárakban, sorozatban állítják elő, így a fejlesztők reményei szerint elkerülhetők a nyugati projekteket évtizedek óta sújtó csúszások és költségtúllépések.
Bár az Egyesült Államokban a befektetők több tízmilliárd dollárt irányítottak több mint félszáz SMR-terv fejlesztésébe, eddig egyetlen ilyen amerikai reaktor sem kezdte meg a működését. A Carnegie China kutatóintézet jelentése szerint ugyanakkor az első kínai fecskének számító Linglung–1 sem volt olcsó, hiszen egy kilowattnyi beépített kapacitásra vetítve kétszer annyiba került a felépítése, mint egy átlagos, nagy méretű nyomottvizes reaktoré, az általa termelt áram pedig 50 százalékkal drágább. A technológia támogatói szerint azonban a sorozatgyártással a költségek és az építési idők is jelentősen csökkenthetők, ráadásul a kínai vállalatok már a vízhűtés helyett gázt vagy folyékony nátriumot használó, negyedik generációs SMR-eket is fejlesztik.
Az SMR-ek terén elért sikerek jól mutatják, hogy Kína a teljes nukleáris iparban veszélyezteti az amerikai vezető szerepet. A Nukleáris Világszövetség (WNA) adatai szerint Kínában jelenleg 65, az Egyesült Államokban pedig 94 reaktor üzemel. Az ázsiai országban azonban további 41 blokk áll építés alatt – ami a világon zajló összes építkezés nagyjából fele –, így a szakértői várakozások szerint
Kína a beépített nukleáris kapacitást tekintve 2030-ra megelőzi az Egyesült Államokat.
Washingtonnak eközben az orosz versennyel is számolnia kell. Moszkva a távol-keleti Pevekben már üzemelteti a világ első, két SMR-rel működő úszó atomerőművét, az állami Roszatom pedig a külpiacokon, például Törökországban és Bangladesben jelent komoly konkurenciát az amerikai Westinghouse számára. Emellett az orosz vállalat a negyedik generációs reaktorokhoz szükséges, 5 és 20 százalék közötti dúsítású urán (HALEU) legfőbb nemzetközi beszállítója.
A geopolitikai lemaradást észlelve a Trump-adminisztráció kiemelt prioritássá tette az atomenergiát. Az elnök 2025 májusában rendeletben utasította a szövetségi ügynökségeket a fejlesztések felgyorsítására, miután a 2017 óta világszerte telepített reaktorok 87 százaléka két külföldi ország tervei alapján készült. A kormányzat célja, hogy 2050-re megnégyszerezze az amerikai nukleáris kapacitást, amihez több tízmilliárd dolláros támogatást és hitelt nyújt, valamint Dél-Koreával és Japánnal is megállapodott az egyesült államokbeli építkezések finanszírozásáról.
Az amerikai fejlesztők elismerik a kínai előnyt, de az állami támogatásokra, a szabályozás egyszerűsítésére és a magánszektor innovációs erejére támaszkodva ledolgozhatónak tartják a hátrányt. Az Amazon által támogatott X-energy – amely áprilisi tőzsdei bevezetésekor egymilliárd dollárt vont be, és több mint kétmilliárd dollárnyi kormányzati támogatást kapott – már meg is kötötte azokat az áramszolgáltatási megállapodásokat, amelyek 144 darab SMR felépítését alapozzák meg az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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