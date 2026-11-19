Az új, mintegy 2400 négyzetméteres egység a román főváros 5. kerületében, a Progresului utcai Jumbo Centerben kap helyet. Az IKEA Shop koncepció lényege, hogy a megszokott óriásáruházaknál jóval kompaktabb méretben, a lakóövezetekhez és a kereskedelmi csomópontokhoz közelebb tegye elérhetővé a vállalat szolgáltatásait, kiegészítve ezzel a nagy alapterületű egységeket és az online értékesítési csatornát. A formátumot először tavaly, 2025-ben tesztelték az Egyesült Királyságban és Lengyelországban, majd a kedvező tapasztalatok nyomán más európai piacokon és Kanadában is bevezették.
Az új formátum bevezetése szorosan illeszkedik az IKEA Románia hároméves, összesen 125 millió eurós beruházási és terjeszkedési programjába. Ebből a keretből mintegy 55 millió eurót kifejezetten a hálózat bővítésére és új kiskereskedelmi formátumok kialakítására különítettek el.
A tervek között tíz új ügyfélpont megnyitása szerepel Bukarestben és más romániai városokban.
A svéd lakberendezési lánc jelenleg három hagyományos áruházat működtet Romániában – kettőt Bukarestben, egyet pedig Temesváron –, emellett hat tervezőstúdióval (Bukarestben két helyszínen, valamint Konstancán, Kolozsváron, Brassóban és Jászvásáron) és öt átvételi ponttal (Bukarest, Brassó, Kolozsvár, Konstanca és Nagyszeben) rendelkezik. A mostani beruházási program részeként a vállalat a 2029-es pénzügyi évben tervezi megnyitni első hagyományos áruházát Kolozsváron, a RIVUS vegyes funkciójú ingatlanfejlesztési projekt területén.
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