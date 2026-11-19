Franciaországban a közelmúltbeli tömegtüntetések és zavargások hátterében egy mélyülő költségvetési válság húzódik meg. A francia államadósság elérte a GDP 119 százalékát, a költségvetési hiány várhatóan 5,4 százalék lesz idén, a tízéves államkötvényhozam pedig 2002 óta először lépte át az 5 százalékot. Bár a tiltakozók többsége az állami kiadások növelését követeli, a kormány mozgástere minimális, mivel a teljes állami kiadás a GDP 57 százalékát, ezen belül a szociális juttatások pedig több mint 30 százalékát teszik ki. A rendszer legfőbb terhét az állami nyugdíjak jelentik, amelyek önmagukban a GDP 14 százalékát emésztik fel, éles generációs feszültséget szítva a politikailag erős nyugdíjasok, a több támogatást követelő fiatalok és a terheket viselő aktív adófizetők között.
Ezzel szemben az Egyesült Államok látszólag sokkal stabilabb alapokon áll,
mivel az állami nyugdíjkiadások – a közszféra nyugdíjaival együtt is – csupán a GDP 7 százalékát teszik ki, ami az OECD-átlag alatt marad. Ennek fő oka, hogy az amerikai rendszer nagymértékben támaszkodik a munkáltatói programokra és az olyan öngondoskodási formákra, mint a 401(k) nyugdíjszámlák. Míg az USA-ban az összes nyugdíjkifizetés 44 százaléka származik magánnyugdíjpénztárakból, addig Franciaországban ez az arány mindössze 2 százalék. A magánmegtakarításokra épülő modell hatalmas terhet vesz le az államháztartás válláról, miközben a nyugdíjasok életszínvonala sem feltétlenül marad el az állami rendszerre támaszkodó országokétól.
Bár az amerikaiak gyakran tekintenek elrettentő példaként az európai jóléti rendszerekre, több európai ország is olyan szigorú, önkorrekciós mechanizmusokat vezetett be, amelyekből az USA is tanulhatna. Dánia és Hollandia a várható élettartam növekedéséhez kötötte a nyugdíjkorhatárt, amely a dánoknál 2040-re eléri a 70 évet. Svédország még ennél is tovább ment, ott ugyanis a nyugdíjkifizetések összegének kiszámításakor a várható élettartammal is számolnak, így a hosszabb élet automatikusan alacsonyabb havi járandóságot eredményezhet, a nyugdíjrendszer pénzügyi egyensúlyának felborulása esetén pedig egy beépített fék visszafogja az éves emeléseket – ez utóbbira volt példa 2010-ben, 2011-ben és 2014-ben is. Ezeknek a szabályoknak köszönhetően több európai állam, például Hollandia, Svájc, Dánia és Svédország az elöregedő társadalom ellenére is kisebb GDP-arányos nettó összeget költ állami nyugdíjakra, mint a kedvezőbb demográfiai adottságokkal rendelkező Egyesült Államok.
Az amerikai rendszerből azonban teljesen hiányoznak ezek a biztonsági fékek, hiszen a nyugdíjkorhatár fixen 67 év, és nincs olyan mechanizmus, amely forráshiány esetén automatikusan módosítaná a kifizetéseket vagy az adókat. A törvényhozás legutóbb 1983-ban nyúlt hozzá érdemben a rendszer finanszírozásához, a 2025-ben elfogadott módosítások pedig – amelyek növelték egyes közszférában dolgozók juttatásait és csökkentették az időskori ellátások adóterheit – csak tovább rontottak a helyzeten. Ha a Kongresszus nem cselekszik, az amerikai öregségi és hozzátartozói nyugdíjalap tartalékai 2032-re kimerülhetnek. Ekkor a folyó bevételek már csak az esedékes ellátások 78 százalékát fedeznék, ami törvényhozási beavatkozás nélkül 22 százalékos kifizetéscsökkenést eredményezne.
A valódi párhuzam az Egyesült Államok és Franciaország között a politikai halogatásban rejlik,
mivel a döntéshozók egyik országban sem merik felvállalni a szavazók egy részét érzékenyen érintő, fájdalmas reformokat. A választási matematika alapján sokkal valószínűbb, hogy az amerikai Kongresszus 2032-ben nem fogja engedni a nyugdíjak drasztikus csökkentését, hanem inkább újabb hitelfelvétellel pótolja majd a hiányt, tovább növelve a már most is a GDP 121 százalékán álló szövetségi államadósságot.
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