Jövőre megkezdik a Debrecen és Nagykereki közötti 106-os vasútvonal újjáépítését, majd amint lehet, újraindítják rajta a személyszállítást – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A pályán nemcsak a síneket fektetik le újra, hanem több milliárd forint értékű karbantartási munkákat is elvégeznek a lassújelek felszámolása és a versenyképes menetidő biztosítása érdekében.

A vonalon bő egy évvel ezelőtt, Lázár János döntése nyomán szűnt meg a személyszállítás. Vitézy szerint erre azért került sor, mert a vasút akadályozta a CATL akkumulátorgyárának terjeszkedését. A miniszter úgy fogalmazott, a korábbi kormány ezzel a kínai vállalat érdekeit a magyar utasok kiszolgálása elé helyezte.

Jövőre nekiállunk, és amint lehet, újraindul a forgalom az akkugyár terjeszkedése miatt bezárt 106-os vasútvonalon, Debrecen és Nagykereki között!

– írta Vitézy.

Már megkezdték az előkészítést

A miniszter felidézte, hogy a vonal korábban jelentős fejlesztéseken ment keresztül. A környék 13 önkormányzata 2015-re mintegy félmilliárd forintnyi uniós forrásból több állomást és azok környezetét is megújította, miközben a ráhordó autóbuszjáratok javították az átszállási kapcsolatokat, a MÁV pedig ütemes menetrendet vezetett be. Vitézy szerint a 106-os Magyarország második legforgalmasabb regionális vasúti mellékvonala volt.

A Tisza-kormány megalakulása után, májusban leállították a vasúti terület kisajátítási eljárását, így az megmaradt vasúti célra. Ezzel párhuzamosan megkezdték a személyszállítás újraindításának előkészítését. Vitézy szerint Tárkányi Zsolt és Kapitány István már a CATL-lel folytatott első tárgyaláson jelezte, hogy a vasútvonalat újra meg fogják nyitni.

A pályát ehhez újra kell tervezni és építeni, a munkálatok a tervek szerint jövőre kezdődnek. A miniszter azt írta, a beruházással nem pusztán az eredeti vasúti kapcsolatot állítják helyre: a több milliárd forintos pályakarbantartással a vonalon meglévő sebességkorlátozásokat is felszámolnák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images