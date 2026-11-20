A legutóbbi csapadékos időszak hatására emelkedésnek indult a Balaton vízszintje, amely jelenleg 36 centiméteren áll – számolt be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Az idei rendkívüli aszályos időszak jelentősen megmutatkozott a tó vízszintjében. A Balaton legmagasabb vízállását tavasszal, március 17-én rögzítették, míg az idei év mélypontja október 4-én volt, amikor 29 centimétert mértek.

Az októberi mélyponthoz képest a tó vízszintje mostanra 7 centimétert emelkedett.

A növekedésből 3 centimétert a Charles ciklon hatása hozott meg, ami összességében 18 millió köbméter vízutánpótlást jelentett, tekintve, hogy a Balaton esetében 1 centiméternyi vízszint-emelkedés mintegy 6 millió köbméteres víztömegnek felel meg.

Gajdos László hangsúlyozta:

"A természet által visszapótolt vízmennyiséget meg kell őriznünk, ezért a Sió-csatorna zsilipjei továbbra is zárva maradnak, miközben a vízügyi szakemberek országszerte a csapadék megtartásán fáradoznak."

A szakemberek a várható újabb esőzések megtartására összpontosítják az energiáikat a vízgazdálkodási infrastruktúra működtetése során.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio