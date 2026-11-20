Az idei adóváltozási hullám nem csupán az adószabályok év végi finomhangolását jelenti: a módosítások széles köre és az érzékelhető adópolitikai irányváltás a vállalatok beruházási, finanszírozási és hosszú távú üzleti döntéseit is újratervezésre kényszerítheti. Különösen a vagyonadó bevezetése, a társaságokat érintő magasabb adóterhek és az adókedvezmények változása jelenthet komoly kihívást, miközben a NAV egyre fejlettebb digitális eszközökkel ellenőrzi az adatokat. Lambert Zoltán, a WTS Klient ügyvezető partnere szerint ma már nem elég végigolvasni a jogszabályokat: a változások egyedi és összevont pénzügyi hatását is számszerűsíteni kell, hogy a cégek elkerüljék a kellemetlen meglepetéseket.

Mitől más a mostani adóváltozási hullám, mint egy szokásos év végi adócsomag, és miért nem elég már a jogszabálylistát végigolvasni?

Az adóváltozások száma, köre és az érintett adónemek száma egyaránt meghaladja a korábbi évek szintjét, ami a kormányváltás fényében egyébként logikus. Két lényeges eljárásrendi változás is megfigyelhető: a korábbi évek rendkívüli, rendeleti úton történő jogalkotási megoldásai után ismét nagyobb hangsúlyt kap a klasszikus parlamenti adócsomagokon keresztüli adóalkotás, másrészt adópolitikai irányváltás is érzékelhető, amelynek egyes elemei konkrét adótörvényi és adójogszabályi rendelkezésekben is megjelennek.

. Ez az időzítésbeli eltolódás is hozzájárul ahhoz, hogy a módosítások súlypontja most az őszi hónapokra került. Emellett adópolitikai irányváltás is érzékelhető, amelynek egyes elemei konkrét adótörvényi és adójogszabályi rendelkezésekben is megjelennek.

Érdemes a változások miatt az adószámításon túl egy beruházás megtérülését vagy a finanszírozást is újraszámolni a vállalatoknak?

Mindenképpen érdemes ezt megtenni, és ezt minden alkalommal javasoljuk, most azonban ez különösen fontos.

Néhány példát említve: az innovációs járulék emelése, vagy a nagyvállalatokat érintő magasabb társasági adókötelezettség olyan tétel, amely egy beruházás megtérülését jelentősen befolyásolja. Egyes adókedvezmények megszűntek, illetve csak bizonyos korlátok mellett alkalmazhatók, K+F tevékenység esetében viszont bizonyos adózói kör nagyobb kedvezményeket vehet igénybe. Ha nem végezzük el a pontos számítást, egy-egy beruházás kapcsán meglepetések érhetnek bennünket.

Emellett fontos az egyes változások hatásának számszerűsítése, majd a számszerűsített hatások összegzése, mert az összkép már következtetések levonására is alkalmas, amiből megítélhető, hogy a saját vállalatunk szempontjából az adózási környezet összességében hogyan alakult.

Hogyan illeszkedik a képbe a vagyonadó? Inkább adótechnikai részletről vagy a költségvetési tételről van szó? Kiket érinthet azok közül, akik elsőre nem is gondolják magukat adóalanynak?

Semmiképpen sem nevezném ezt a változást csak technikainak, hiszen az adóalanyok köre elég széles. Bár magánszemélyek adóztatásáról van szó, ha a magánszemélyek számottevő vállalati vagyonnal vagy annak megfelelő értékű részesedéssel rendelkeznek, akkor közvetve őket is érinti az adóteher mértéke.

Ennek megfizetése érdekében előfordulhat, hogy a korábban osztalékként felvett jövedelmüket növelniük kell, vagy likviditási okokból beruházásokat kell elhalasztaniuk, annak ellenére, hogy az adófizetési kötelezettség nem a vállalatnál keletkezik. Ez elsősorban a kkv-szektort érinti érdemben.

Meg kell említeni továbbá azokat a külföldi személyeket is, akik magyarországi ingatlantulajdonnal vagy magyarországi társaságban fennálló részesedéssel rendelkeznek, mert ők szintén adóalanyokká válhatnak. Ugyanez igaz lehet olyan külföldi társaság külföldi vagy magyar tulajdonosára is, amelynek Magyarországon ingatlanvagyona van. Mindezért indokolt a kérdéskör részletes és alapos vizsgálata.

Egy családi vállalkozás tulajdonosának vagyona gyakran magában a cégben van. Hogyan befolyásolhatja a vagyonadó a beruházások időzítését, illetve a generációváltást?

A generációváltás esetében elsősorban adótervezési kérdésről van szó: hogyan osztható meg a családi vagyon úgy, hogy az ingatlanokra vonatkozó adószabályok ismeretében az adóterhelés optimális legyen. Ami a vállalati beruházásokra gyakorolt hatást illeti, értelemszerűen azok kerülhetnek nehezebb helyzetbe, akik nem vettek fel érdemi osztalékot a társaságból, hanem a vállalkozás olyan szakaszában vannak, ahol a megtermelt jövedelmet a növekedés finanszírozása érdekében visszaforgatják. Ettől függetlenül ők is vagyonadó-alanyokká válnak, és az adót meg kell fizetniük, ami bizonyosan visszafoghatja az ilyen típusú jövedelem-visszaforgatási törekvéseket.

A vagyonadó kapcsán egy érintett vállalkozónak milyen adatokat szükséges mindenképpen áttekintenie, egyeztetnie az adótanácsadójával?

A legkönnyebben értékelhető vagyonelemek azok, amelyekkel a magánszemély közvetlenül rendelkezik, legyen szó ingó vagyontárgyról vagy ingatlanról. Az ingatlanok esetében lényeges, hogy azokat értékelni kell, és eltérő szabályok vonatkoznak arra, hogy mely esetben milyen ingatlanérték vehető figyelembe. Ilyen lehet például egy korábbi értékbecslés, vagy a közelmúltban történt értékesítésből származó vételár, mint meghatározó adat. A társasági részesedések értékelése némileg összetettebb kérdés, ugyanakkor a törvény jelenlegi tervezett szövegének rendelkezései alapján az érték itt is viszonylag megfelelő pontossággal meghatározható: a jogszabály rögzíti a számítási módszertant, amelytől csak korlátozott esetekben lehet eltérni.

Ennek ellenére számos részletszabály létezik, amely módosító hatású lehet, és a szabályozás még nem végleges. Úgy gondolom, hogy ha az adótörvények parlament elé terjesztett vagy benyújtott szövegében módosításra kerül sor, az leginkább a jelenleg kiemelt figyelmet kapó vagyonadót fogja érinteni és elképzelhetők olyan változások, amelyek érdemben befolyásolhatják a végleges adóalap értékét.

A NAV egyre több strukturált adatot lát és vet össze. Megváltozott-e ezzel az adókockázat fogalma és eljuthatunk-e oda, hogy a hatóság hamarabb észlel egy eltérést, mint maga a cég?

A mai adóellenőrzés semmiképpen sem papíralapú számsorok kiértékelésén alapul, hanem komoly informatikai háttérrel rendelkezik. Az online számlarendszer önmagában rengeteg információ birtokába juttatta az adóhivatalt, amiket informatikai eszközök, programok, sőt mesterséges intelligencia alkalmazásával elemeznek és amik alapján ellenőrzéseket indíthatnak.

Az online számlarendszerből a NAV-tól lekérdezhető az összes bejövő számla adata, és megtörténhet, hogy olyan bejövő számlák is szerepelnek a rendszerben, amelyek nem érkeztek meg hozzánk, vagy amelyeket nem könyveltünk le. Ilyen értelemben tehát már ma is előfordulhat, hogy a hatóság több információval rendelkezik, mint maga az adózó.

A nagyobb vállalkozásoknál a vállalatirányítási rendszerek általában több információt tartalmaznak, mint az adóhatóság nyilvántartásai. E két adatkör folyamatos egyeztetése és közelítése azonban egyértelmű jogalkotói cél, ami például az új elektronikus áfabevallási rendszerben is megmutatkozik.

Mire figyeljen oda egy kisebb vállalkozás, kkv vezetője a kellemetlen meglepetések elkerülésének érdekében?

Ha el szeretnénk kerülni, hogy az adóellenőrzések során meglepetés érjen bennünket, akkor az ERP-rendszerünkből származó adatállományt behatóan elemeznünk kell, és fel kell készülnünk arra, hogy abban milyen esetleges ellentmondások tárhatók fel, ezeket az eltéréseket pedig ki kell javítanunk.

A megnövekedett digitális adatmennyiség akaratlanul is hoz magával bizonyos biztonsági kockázatokat: hogyan lehet elkerülni a kibertámadásokat?

Szerintem senki számára nem újdonság, hogy napi szinten zajlanak kibertámadások, és ezek nemcsak a kkv-szektort vagy a gyenge biztonsági rendszerrel rendelkező vállalkozásokat érintik, hanem jelentős multinacionális vállalatcsoportokat is. A kezelt adatok tárolása és az ezzel összefüggő védelem alapvető szükségletté vált.

A maximális védelem és hatékonyság érdekében olyan biztonságos informatikai megoldásokat kell találnunk, amelyek egyszerre garantálják, hogy adataink ne kerüljenek illetéktelen kezekbe, ugyanakkor megfelelően szolgáltatják azt a többletinformációt, amely egy adóellenőrzés során, de a saját üzleti döntéseink megalapozásához is szükséges.

A különböző AI-eszközök, chatbotok elterjedésével a vállalati döntéshozók ma már gyakran ezekhez fordulnak először a kérdéseikkel. Mit tapasztalnak, hogyan változott ennek következtében az önök ügyfélkörének tájékozódási szokása, és mikor van szükség mindenképp adótanácsadóval folytatott konzultációra?

Ez egy érdekes kérdés, mert korábban is jellemző volt, hogy az ügyfelek egy-egy témában először az internetről igyekeztek tájékozódni, hogy amikor a tanácsadójukhoz fordulnak, ne tűnjenek tájékozatlannak, és hogy értsék, mit jelent pontosan a kapott válasz. Ezt a szerepet ma már a mesterséges intelligencia vette át: az ügyfelek nem az internetet böngészik, hanem a kérdéseiket közvetlenül az AI-asszisztensnek teszik fel.

Ettől függetlenül nem változott az, hogy ezeket a feltevéseket, gondolatokat és megoldási javaslatokat szakemberrel is át kell beszélni, mert az információ könnyen félreértelmezhető. Ha pedig olyan döntés megalapozásáról van szó, amelynek jelentős pénzügyi vonzata van, elkerülhetetlen az adótanácsadóval folytatott konzultáció.

Mit tanácsolna egy olyan vállalatvezetőnek, aki fel szeretne készülni a küszöbön álló adóváltozásokra, és el szeretné kerülni, hogy a következő évek tervezése során kedvezőtlen meglepetés érje?

Mindenképpen érdemes követni az aktualitásokat például a hírlevelünkön keresztül, amelyben áttekintjük az adóváltozásokat, értelmezzük azokat, és számításokat végzünk arra vonatkozóan, hogy ezek mit jelenthetnek az adott vállalkozás számára. Emellett érdemes a hatásokat egyenként is áttekinteni és számszerűsíteni, kérdés vagy bizonytalanság felmerülése esetén pedig hozzánk fordulni a pontosítás érdekében. Ezek alapján célszerű megtervezni a következő év vagy évek adózási terveit, abban bízva, hogy további jelentős módosítás már nem várható, vagy legalábbis az nem érinti kedvezőtlenül az adóalanyokat.

Összefoglalva, az idei módosítások az adóbevételek egészét tekintve jelentős adóemelést jelentenek.

Ez a költségvetési fegyelem biztosítása és a költségvetési hiány mérséklése érdekében érthető és szükséges, ugyanakkor vállalati szinten így is kedvezőtlen meglepetést okozhat sokaknak.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.