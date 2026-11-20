A The Lancet Regional Health – Europe folyóiratban közölt tanulmány résztvevői cukorbetegségük kezelésére kapták a testsúlycsökkentésre is alkalmazott gyógyszereket. Az eredmények ezért nem vonatkoztathatók automatikusan azokra, akik cukorbetegség nélkül, fogyás céljából használják ezeket.
A kutatók 301 olasz diabétesz-szakrendelő 2004–2024 közötti nyilvántartását elemezték. A vizsgálatba olyan betegek kerültek, akiknél nem szerepelt korábbi súlyos szív-érrendszeri esemény. Az átlagosan körülbelül négyéves megfigyelés végéig tízből hatan megszakították a kezelést.
Mekkora különbséget találtak?
A fő összehasonlításhoz két, egyenként közel 29 ezer fős csoportot állítottak össze a kezelés kezdetén hasonló életkorú és hasonló mért egészségi jellemzőkkel rendelkező betegekből. Figyelembe vették a megfigyelés hosszát is, az eseteket pedig aszerint számolták el, hogy a beteg az adott időszakban kapta-e még a gyógyszert.
Ezer ember egyéves megfigyelésének megfelelő időre átszámítva a kezelés alatt körülbelül 20, az abbahagyás után körülbelül 39 infarktus, stroke vagy haláleset jutott összesen. Ez nagyjából kétszeres gyakoriságot jelent. A tanulmány főszövege az infarktus és a stroke külön eredményét nem közli.
A halálozást önállóan is megvizsgálták. Ugyanennyi megfigyelési időre a kezelés alatt körülbelül 5, az abbahagyás után körülbelül 22 haláleset jutott, vagyis több mint négyszeres különbséget mértek. Ezek a halálesetek az előbbi összesítésben is szerepelnek.
Az abbahagyás figyelmeztető jel lehet
A halálozási különbséget maguk a szerzők is túl nagynak tartják ahhoz, hogy kizárólag a gyógyszer elhagyása magyarázza.
A kutatók ugyanis nem tudták, ki miért szakította meg a kezelést. Előfordulhatott, hogy valaki daganatos betegség vagy fokozódó elesettség miatt hagyta abba, és ugyanez az állapot növelte a halálozását is.
A kezelés megszakítása tehát magasabb kockázatú betegcsoportot jelezhet. További vizsgálatoknak kell tisztázniuk, hogy a gyógyszer elhagyása hozzájárul-e a magasabb kockázathoz, vagy az abbahagyás inkább a betegek romló egészségi állapotát jelzi.
Mit nem lehet megállapítani a tanulmányból?
A vizsgálat meglévő betegadatok utólagos elemzésére épült, ezért nem bizonyít okozati kapcsolatot. A kezdetben hasonló betegek állapota és más kezelései később eltérően változhattak. A halálokokat sem ismerték.
Az abbahagyást a szakrendelői nyilvántartás alapján állapították meg: legalább két egymást követő viziten nem rögzítettek GLP-1-felírást. Ez a tényleges gyógyszerszedést nem igazolja. A közel 128 ezer kezeléskezdő mintegy harmadát követési adatok hiánya vagy egyszeri, meg nem újított felírás miatt kizárták.
Az eredmények nem alkalmazhatók automatikusan a cukorbetegség nélkül, fogyás céljából kezeltekre. A vizsgálatban a szemaglutidot – amelyet cukorbetegség és elhízás kezelésére is alkalmaznak – csak a résztvevők kisebb része kapta, a szintén mindkét betegség kezelésében használt tirzepatid pedig nem szerepelt. A kutatás azt sem vizsgálta, hogyan jártak az abbahagyók azokhoz képest, akik soha nem kaptak ilyen gyógyszert.
Kik állnak a kutatás mögött?
A 13 fős nemzetközi szerzőgárda a diabetológia, a belgyógyászat, az endokrinológia, a kardiológia és a klinikai epidemiológia területéről érkezett. Az olasz betegadatokat elemző kutatás két levelező szerzője Antonio Ceriello, a milánói IRCCS MultiMedica kutatója és Antonio Nicolucci, a pescarai CORESEARCH klinikai epidemiológiai kutatóközpont munkatársa.
A társszerzők intézményei között szerepel a stockholmi Karolinska Institutet és Karolinska Egyetemi Kórház, a bostoni Harvard Medical School és Brigham and Women’s Hospital, a londoni Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, valamint a németországi Ruhr-Universität Bochum és a Greifswaldi Egyetem orvostudományi központja.
A munkát részben az olasz egészségügyi minisztérium támogatta. Több szerző gyógyszeripari kapcsolatokat, köztük GLP-1-gyártókkal fennálló együttműködéseket vagy kutatási támogatásokat jelentett be.
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