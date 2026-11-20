A 2027-es költségvetésben szereplő 35,4 milliárd forintos alapellátási támogatásból a kormány kiemelt összeget fordítana a fiatal háziorvosok elhelyezkedésére – jelentette be Facebook-oldalán Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára.

A politikus kiemelte, hogy a fiatal háziorvosok 50%-kal magasabb bértámogatást kapnak, illetve az első tíz évben kiemelt fizetést biztosítanak számukra, hogy vonzóbbá tegyék a háziorvosi hivatást.

Porpáczy szerint erre azért van szükség, mert ma a háziorvosok több mint fele elmúlt 60 éves, miközben a 40 év alatti fiatal orvosok aránya mindössze 7%.

Ha a tapasztalt orvosok nyugdíjba mennek, sok helyen nincs, aki átvegye tőlük a rendelőt.

Célunk, hogy a fiatal orvosok örömmel vállaljanak háziorvosi munkát vidéken is, hogy senkinek se kelljen attól félnie, hogy orvos nélkül marad a település – hangsúlyozta az államtitkár. Ugyanakkor kiemelte, hogy a generációváltás időt vesz igénybe, de most megteremtik azokat a feltételeket, amelyekkel megkezdik a háziorvosi hálózat fiatalítását.

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